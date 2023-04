Abril es el mes de la declaración anual, un documento oficial que se presenta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en él, personas físicas presentan un reporte de todas las transacciones que realizaron durante el año, teniendo en esta ocasión como fecha límite al 2 de mayo. Las personas que están obligadas a presentarla son aquellas que obtuvieron ingresos mayores a 400,000 pesos en el año, si trabajaron para dos o más patrones en el mismo año aun cuando no se haya rebasado los 400,000 pesos, si se solicitó por escrito al patrón que no presente la Declaración Anual y si se dejó de prestar servicios antes del 31 de diciembre, entre otros.

Una de las ventajas financieras más atractivas de conocer y cumplir con las responsabilidades fiscales y de presentar tu declaración anual, es que puedes obtener un saldo a favor si presentas todas tus deducciones, es decir, tus gastos que pueden restarse al importe que se debe pagar al Estado en concepto de impuestos. Para las personas físicas, las deducciones personales que se pueden presentar corresponden a la educación, salud, gastos funerarios, donaciones, colegiaturas, primas de seguro y cuentas de ahorro, entre otros.

El 2 de mayo de 2023:Fecha límite para presentar la declaración anual



Enfocándonos en los gastos del sector salud, se abre un abanico de opciones por deducir, por ejemplo: honorarios médicos, gastos hospitalarios, servicios de psicología y nutrición, análisis clínicos o estudios de laboratorios, etc. Sin embargo, para deducir es necesario que el hospital o la clínica que visitaste te emita facturas con el costo de los servicios médicos utilizados y que los profesionales de la salud tengan título profesional legalmente expedido y registrado por las autoridades.

Ahora bien, un gran y popular aliado para proteger tu salud y tus finanzas es un seguro de gatos de médicos mayores, no sólo por los beneficios que otorgan como atención médica inmediata sino también porque las primas son deducibles, sólo debes de ver que en la declaración anual se aplique dentro del tipo de deducción primas de seguros de gastos médicos y no como un gasto médico. Además, para deducir este seguro no debes deducir otro tipo de seguros como el de vida o retiro y des importante evitar deducir el 100% de la factura cuando incluya otros conceptos no deducibles como copago, coaseguro, membresías de descuento, así como cerciorarse de que la clave de producto y servicio corresponda a las claves relacionadas con este tipo de deducción personal.

