La inflación, de acuerdo con el Banco de México, es cuando se produce un aumento general de los precios, algo que se siente principalmente a principio de año. Este 2022 cerró con un 8.50%, según los especialistas. Por situaciones como esta, es que se hace un incremento al salario mínimo, principalmente. Sin embargo, llegan a existir situaciones que se viven actualmente que dificultan el incremento salarial.

Ejemplo de lo anterior es que existen un número elevado de personas que trabajan de manera informal o no están protegidos por contrato de trabajo, y muy pocos de estos tienen cláusulas de revisión salarial o sus incrementos están por debajo del 5%. Por otro lado, muchas compañías tampoco cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a estas subidas tan elevadas y repentinas.

Y a pesar de que las empresas lleguen a aumentar los salarios de sus colaboradores para hacer frente a la inflación, ésta aún sigue afectando el ingreso y capacidad de gasto de cada empleado y empleada, esto se debe al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (ISR), ya que entre más poder adquisitivo se tenga, más impuestos se pagan.

No obstante, empresas y trabajadores no deben frustrarse ante esta situación, ya que existen otros métodos para ayudar a los colaboradores a incrementar su salario sin afectar tanto el ISR. Esto lo pueden lograr a través de métodos de compensación como prestaciones superiores a la ley, que ayudan a aminorar la carga tributaria anual, teniendo cuidado en no rebasar los límites que señalan las leyes del ISR y del Seguro Social.

Buscando encontrar una solución a esta problemática, Cobee, la startup que revoluciona la gestión de los beneficios para empleados, comparte algunas alternativas para que las organizaciones puedan seguir apoyando a los trabajadores y trabajadoras a aumentar su poder adquisitivo y hacer frente a la inflación:

Subir salarios en tiempos de inflación no es una misión imposible

A través de pactos de incrementos salariales , para hacer frente al aumento de costos, es preferible analizar posibles subidas salariales en varios ejercicios.

, para hacer frente al aumento de costos, es preferible analizar posibles subidas salariales en varios ejercicios. Implementar planes de Salario Emocional , estos beneficios van más allá de lo económico y son acciones que facilitan que los colaboradores mantengan un estilo de vida saludable y feliz, desde permitir horarios flexibles, días libres, crecimiento laboral, entre otros. Un plan de salario emocional suma mucho y más cuando se trata de contratar o retener talento.

, estos beneficios van más allá de lo económico y son acciones que facilitan que los colaboradores mantengan un estilo de vida saludable y feliz, desde permitir horarios flexibles, días libres, crecimiento laboral, entre otros. Un plan de salario emocional suma mucho y más cuando se trata de contratar o retener talento. Desarrollar planes de Beneficios, estos vienen en forma de remuneración no monetaria con el fin de mejorar la calidad de vida, a través del pago de servicios como despensa, restaurantes, transporte, formación o la guardería. El costo de estas ventajas lo asume la empresa en su totalidad basándose en tecnología, convenios colectivos o en políticas internas.

estos vienen en forma de remuneración no monetaria con el fin de mejorar la calidad de vida, a través del pago de servicios como despensa, restaurantes, transporte, formación o la guardería. El costo de estas ventajas lo asume la empresa en su totalidad basándose en tecnología, convenios colectivos o en políticas internas. Gestión de planes de Compensación Total, aquí sereúnen todas las formas en las que una empresa puede retribuir a sus trabajadores, esta incluye la monetaria,, en especie y emocional.

aquí sereúnen todas las formas en las que una empresa puede retribuir a sus trabajadores, esta incluye la monetaria,, en especie y emocional. Talleres de Educación financiera, a lo largo del año podemos llevar a cabo diferentes acciones para reducir el ISR y pagar menos impuestos. En este sentido, crear espacios para instruir a los equipos de la forma de manejar sus finanzas e inclusive la forma de reducir la carga fiscal.

Es necesario tomar en cuenta este tipo de acciones, no solo para hacer frente a la inflación, sino que también, varios informes resaltan que un 67% de los trabajadores prefiere un salario más bajo si a cambio recibe beneficios personalizados. Esto quiere decir que las personas están valorando más el obtener un equilibrio entre su vida personal y la profesional.

Sin duda, si las empresas logran aumentar el sueldo de su personal año con año para hacer frente a la inflación se verá el compromiso que tienen con ellos. Sin embargo, el llevar un mix de incremento salariales monetarios, sociales y emocionales es lo que más valoran hoy en día los trabajadores, además de un continuo aprendizaje para crecer en su carrera profesional, así como para mantener su estilo de vida.

Ignacio Travesí, CSO y cofundador de Cobee

