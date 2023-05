7 de cada 10 piensa comprar en el Hot Sale 2023

La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) realizó un Estudio de Expectativas de Compra de HOT SALE 2023, donde indica que 7 de cada 10 internautas (77%) piensan adquirir productos y servicios durante esta campaña. En cuanto a las categorías con mayor intención de compra, resaltan Electrónicos (51%), Moda (46%), Electrodomésticos (43%), Viajes y Transporte (37%), y Celulares (34%). Marcas de Electrónica y Moda son las más presentes en la mente del consumidor.

El estudio de la AMVO detalla que el perfil interesado en comprar durante HOT SALE 2023 se encuentra equilibrado en términos de género, ligeramente dando más peso al segmento masculino, ya que el 55% son hombres, entre 25 a 44 años, provenientes principalmente de la CDMX y el centro de país. Las razones de compra online durante la campaña prevalecen y destacan factores como encontrar mayores promociones y descuentos en internet (61%), mejores facilidades de pago (55%) y el ahorro de tiempo (54%).

También destaca que las temporadas de descuentos han tomado mayor relevancia, pero muestra a un consumidor mexicano en busca de placer mediante compras inteligentes y planificadas, pues cada vez planea más sus compras previo a las temporadas de descuentos (+21% versus 2019).

En cuanto a la investigación por parte los internautas durante HOT SALE, este año los sitios multi-categoría (Mercado Libre, Amazon, Linio, etc.) son la principal fuente de consulta para los compradores potenciales (64%); seguido del sitio oficial de HOT SALE (55%), el cual ofrecerá durante la décima edición nuevos features, como permitir comparar ofertas entre tiendas y comercios participantes; ofertas personalizadas de acuerdo con la navegación e intereses; recomendaciones de marcas y productos por parte de influencers y ofertas flash de tiempo limitado.

Acerca de los métodos de pago en línea, resalta que 8 de cada 10 compradores potenciales tienen la intención de pagar con tarjeta de crédito. El 36% planea pagar con tarjeta de débito y un 30% con tarjeta departamental.

Existe una gran oportunidad para reforzar el uso de métodos alternativos a las tarjetas de crédito y débito, sobre todo en perfiles con baja bancarización, ya que 7 de cada 10 conocen la forma de pago que permite pagar deudas a plazos (ej. Buy Now Pay Later), pero 4 de esos 7 aún no han utilizado dicho método.

Sobre el presupuesto destinado a compras durante HOT SALE 2023, 8 de cada 10 declaran que mantendrán su presupuesto o lo aumentarán. El 70% asegura que su presupuesto será de hasta 5 mil pesos.

El método de entrega preferido continúa siendo el envío a domicilio (89%). En tanto, las compras son planeadas para quien hace la compra (86%) o para miembros de su familia (58%). En términos de confianza, HOT SALE continúa construyendo, pues 91% considera que es seguro comprar en línea durante la campaña.

La décima edición de HOT SALE se llevará a cabo del 29 de mayo al 06 de junio de 2023, con la participación de empresas como Kueski, Mercado Libre, Farmacias Guadalajara, CyberPuerta, Chedraui, Xiaomi, ClaroShop, Sanborns, Sears, Luuna, entre otras. Contando con el apoyo de Sponsors de Servicios Financieros como Kueski Pay, Citibanamex, BBVA, American Express, Santander, HSBC, Scotiabank, Banco Azteca, Oxxo Pay, Spin by Oxxo, BanCoppel y PayPal; y empresas como FedEx y J&T Express.

