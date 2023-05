7 toques artísticos para liderar a las nuevas generaciones

En la era de la transformación digital y el constante cambio, las empresas se enfrentan a la tarea de liderar y motivar a las nuevas generaciones de profesionales. Los líderes de hoy en día deben comprender las características únicas de estas jóvenes mentes y adaptarse para maximizar su potencial.

La inteligencia emocional como base del liderazgo.

El autoconocimiento es clave en estos roles. La inteligencia emocional y los comportamientos permean en toda la empresa y ayudan a modelar la cultura organizacional. Las estadísticas muestran que el 71% de los líderes exitosos poseen un alto grado de inteligencia emocional.

Robert Walters, consultora de reclutamiento destaca la importancia de desarrollar la autoconciencia y la empatía para establecer una conexión sólida con los jóvenes colaboradores.

Fomenta un ambiente de aprendizaje continuo.

Según una encuesta reciente de la consultora, el 94% de los jóvenes profesionales consideran el desarrollo y el aprendizaje como aspectos clave en su carrera.

La firma también recomienda implementar programas de capacitación y desarrollo personalizados, que promuevan la adquisición de nuevas habilidades y el crecimiento profesional.

Crea un ambiente de aprendizaje inclusivo y colaborativo, donde los jóvenes se sientan motivados para compartir conocimientos y aprender de sus compañeros.

Adapta tu estilo de liderazgo y fomenta la colaboración

El 53% de los millennials y la Generación Z prefieren un liderazgo más participativo y colaborativo. Robert Walters destaca la importancia de delegar responsabilidades y empoderar a los jóvenes para que tomen decisiones informadas.

Adopta un enfoque de liderazgo transformacional, inspirando a tus colaboradores a alcanzar su máximo potencial y lograr resultados sobresalientes, enfócate en los resultados.

Comunica de manera efectiva y transparente

Según una investigación, el 80% de los empleados consideran que la comunicación abierta y transparente es la clave para una buena relación con sus superiores.

Reconoce y recompensa los logros

78% de los jóvenes profesionales se sienten motivados cuando reciben reconocimiento y recompensas por su desempeño.

Robert Walters subraya la importancia de celebrar los éxitos individuales y de equipo, ya sea a través de bonificaciones, reconocimientos públicos o programas de incentivos.

Crea un ambiente de trabajo positivo y estimulante, donde los jóvenes se sientan valorados y motivados para alcanzar metas cada vez más ambiciosas.

Fomentar el propósito organizacional.

Para el 47% de los empleados es muy importante la posición de la empresa ante temas económicos, políticos y sociales. Los empleados buscan más organizaciones donde su propósito se vea alineado con su visión de vida. Los candidatos declinarían una oferta de trabajo, si: 59% la organización no cuidara la salud mental, 60% no se respetarán los derechos de los empleados, 62% no se tomarán acciones ante la brecha salarial, 51% no tuvieran políticas de diversidad e inclusión y 36% no se preocuparán por el cambio climático.

