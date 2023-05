El comercio es una de las principales actividades económicas en el Estado de México, operan 1,066,894 establecimientos de diversos giros, de los cuales 165,000 son pequeños comercios, 4% de las personas económicamente activas en el estado da sustento a más de 1,400,000.

Para la Asociación Nacional del Pequeño Comerciante (ANPEC)la huella del canal de abasto tradicional de máxima proximidad en Edomex representa el 15.48% del universo total que existe en el país y promueve más de 350,000 fuentes de autoempleo, ya que en este tipo de negocios no interviene dinero público ni financiamiento privado, nace del emprendedurismo de la sociedad civil, siendo, tal vez, la expresión más diáfana del esfuerzo social en la economía.

A propósito de las elecciones para Gobernador en Edomex que se efectuaran el próximo 4 de junio se celebrará la elección para Gobernador en Edomex, ANPEC se dio a la tarea, desde hace dos meses, de realizar diversos encuentros y eventos con los pequeños comerciantes mexiquenses a fin de registrar los problemas que más aquejan y preocupan a estos negocios.

Los principales problemas que complican la vida de los pequeños comercios en Edomex son:

La importancia del Edomex para el canal de abasto y sus problemas

A) Inseguridad: La inseguridad en Edomex ha crecido de forma exponencial, golpeando casi a todos los sectores, principalmente a aquellos en los que se mueven recursos. Se cobra derecho a piso a restaurantes, bares, antros, hoteles, pequeños comercios, vendedores ambulantes y, aunque resulte increíble, hasta a franeleros. Los montos de la extorsión varían bajo el principio de “según el sapo, la pedrada”.

Este problema de inseguridad ataja y desalienta la actividad productiva en la entidad, pues a nadie le resulta cómodo pagar por tener derecho a trabajar ni trabajar para darle dinero a quienes no hacen más que extender la mano para obtenerlo con base en amenazas de violencia.

B) Prohibido prohibir: Desde el púlpito presidencial se ha repetido innumerables veces que en México lo único que está prohibido es prohibir, principio con el que estamos absolutamente de acuerdo; sin embargo, las prohibiciones comerciales, so motivo de la defensa de la salud pública, no cesan y siguen reproduciéndose en el país. Edomex no se encuentra ajeno a este embate prohibicionista que lidera la camarilla del doctor Gatell.

Lo cierto es que estas prohibiciones no garantizan ni mejoran la salud pública, al contrario, terminan por colocar en un mayor riesgo sanitario a la población, además de provocar afectaciones económicas importantes al poner obstáculo tras obstáculo a la actividad comercial. Muestra de esto el botón más reciente: la prohibición de exhibir cajetillas de cigarros en los puntos de venta legalmente establecidos, medida que termina por fortalecer el mercado de cigarros de contrabando, poniendo en mayor riesgo la salud de sus consumidores.

C) Cobros excesivos: Muchas autoridades municipales no dejan de aumentar los cobros por permisos para la operación comercial, incluso crean nuevos, buscando sacar agua de donde no hay. El costo económico de la infernal tramititis, amén del tiempo que exige, se ha convertido para muchos comerciantes mexiquenses en un verdadero calvario. Es imperativo simplificar los trámites y volver los cobros asequibles, pues el horno no está para bollos.

D) Lo caro de la luz: Otro de los factores que desequilibra la operación regular del pequeño comercio en Edomex y en todo el país es lo encarecido de la energía eléctrica. Son muchos los compañeros que han expresado esto y que han demandado que se busque una alternativa a este flagelo bimestral que, una vez sí y otra también, se convierte en una amenaza de cierre de sus negocios al no poder ganar los recursos suficientes para pagar el recibo de la luz.

E) Créditos: Contar con apoyo crediticio para apalancar sus negocios es un clamor general.

El golpe económico de la pandemia de Covid-19 aún no ha sido superado y muchos de los comerciantes no cuentan con recursos para inyectar a sus negocios y reactivarlos. Por eso necesitan dinero fresco que venga a dar oxígeno a sus establecimientos, buscando encontrar su punto de equilibrio.

Estas son las principales demandas manifestadas por miles de pequeños comerciantes mexiquenses. La finalidad es hacer llegar este pliego petitorio a las contrincantes a la gobernatura de la entidad para que con anticipo conozcan las problemáticas a las que se enfrentan día a día para salir avante y lograr ofrecer una mejor calidad de vida a sus familias.

RECOMENDAMOS Llega el Bootcamp Ideatoon

Recuerda dejarnos un comentario