La convocatoria Intel Tech For Good tiene la misión de impulsar la transformación digital de emprendedores, PyMEs y organizaciones sociales de México, cuyo ADN contenga el objetivo de generar un cambio positivo en la sociedad, la educación y el medio ambiente, que mediante el uso de la tecnología se puedan resolver los desafíos en beneficio de la sociedad.

Para Ricardo Chaparro, Client Computing Business Director at Intel Corporation se trata de darle oportunidad a los agentes de cambio que se encuentran haciendo la diferencia, pueden ser desde empresas de cualquier tamaño donde han aplicado sus propias prácticas para reducir el impacto de su huella de carbono, por señalar un ejemplo, pero en realidad son proyectos e iniciativas que se podrían promover e incorporar en diferentes áreas en el país, como lo representa hoy el llamado Nearshoring, cuyo rezago educativo podría generar un déficit en la cantidad de profesionales necesarios para las empresas.

Así es como Intel, Lenovo y Movimiento STEM, organización civil enfocada en promover la educación STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas por sus siglas en inglés) hacen una invitación abierta a todo tipo de proyectos a través del siguiente cuestionario, para que compartan el rol que tiene la tecnología para resolver a sus desafíos en beneficio de la sociedad.

Se buscan agentes de cambio para transformar a México

Los interesados podrán participar en tres categorías: Medio Ambiente, Educación STEM y Diversidad e Inclusión, y los ganadores serán premiados con un paquete de cómputo de alta productividad Lenovo con procesadores Intel de última generación, así como una asesoría impartida por expertos en innovación empresarial de ambas empresas y así impulsar su estrategia de transformación digital para generar el bien.

Según un estudio de 2022 realizado por la consultora británica CEBR (Centre for Economics and Business Research) a empresas de todo el mundo, las organizaciones que dan prioridad a sus objetivos ESG (Environmental, Social and Governance por sus siglas en inglés) vieron un aumento de ingresos del 9.7% entre 2019 y 2022, frente a sólo el 4.5% para aquellas empresas que no lo hicieron.

Queremos aportar con nuestro granito de arena, para sumar agentes de cambio, además de empresas como Lenovo y otros socios, es así como encontramos iniciativas que promueven la integración de personas que se encuentran relegadas por alguna discapacidad o situación que los limita, es donde la tecnología puede hacer la diferencia, señala el directivo.

Detalles para la participación

Para participar en Intel Tech For Good, no es necesario ser una empresa consolidada, únicamente contar con un claro objetivo de impacto social, y presentar pruebas y evidencias de resultados obtenidos hasta el momento mediante un cuestionario online. Podrán postularse proyectos personales, emprendimientos sociales, ONGs, empresas, PyMEs e incluso proyectos dentro de empresas constituidas que tengan como objetivo generar un impacto positivo en la sociedad.

A través de las redes sociales de Intel y Lenovo en Twitter: @intel_la, @LenovoLatam y en Facebook como /IntelLatam y /LenovoMX, podrán consultar el detalle completo de la convocatoria, que estará abierta del 8 al 31 de mayo de 2023, así como los términos y condiciones para participar y los criterios de evaluación con los que seleccionaremos a la empresa que será premiada. Encuéntralos aquí

