4 consejos financieros del microempresario familiar

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), el 48% de los mexicanos señala que su principal fuente de orientación financiera son los padres, ya sea madre o padre. Y el 51% refiere que nunca recibió este tipo de educación; sin embargo, la han aprendido al ver cómo sus padres manejan sus finanzas.

Alberto Martínez, CEO de DIAM explica que los padres tienen una gran influencia en nuestras vidas, y en un país como México donde más del 70% de los hogares tiene al padres como el principal ingreso económico, es importante apuntar y reconocer los buenos consejos financieros que nos han dejado.

Añade que si bien, la gestión financiera cambia de generación en generación, al igual que el contexto, existen recomendaciones básicas que vale la pena preservar.

En el marco del Día del Padre, el cual se conmemora el tercer domingo de junio, DIAM, recopila 4 consejos financieros que nos enseñaron los papás:

1) Piensa a futuro

Las nuevas generaciones tienen un estilo de vida muy diferente al de sus padres, para millennials y centennials, la diversión y el entretenimiento representan una parte importante en su día a día. Esto ha llevado a que este rubro también represente un porcentaje importante de sus ingresos, aunado a temas digitales como plataformas de streaming o demás suscripciones, estas generaciones tienen gastos diferentes a los que tenían sus padres.

2) Los bienes inmuebles son una opción

¿Cuántas veces no hemos escuchado que los jóvenes no pueden comprar casa con la facilidad que lo hicieron sus padres? Para el CEO de DIAM, aunque las condiciones han cambiado, eso no implica que las nuevas generaciones están exentas de las inversiones en bienes inmuebles.

3) Compras inteligentes

Todos hemos escuchado este término y la pregunta que surge es:¿Cómo sé cuando una compra es inteligente? O ¿Cómo detengo el impulso de para esto trabajo?

Para el especialista en finanzas personales, una compra inteligente no es aquella que se considera básica como los alimentos o el pago de servicios; tampoco aquella en la que una persona debe privarse de cualquier gusto; sino una que le genere valor, o a través de la cuál pueda generar un beneficio o ingreso en el futuro.

4) Un seguro no es un lujo, es una necesidad

En México, la falta de educación financiera ha derivado en que las personas tengan ideas equivocadas acerca de los productos y servicios financieros, tal como en el caso de las inversiones, los seguros han sido muy estigmatizados, apunta Martínez.

