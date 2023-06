Comparten 6 tips financieros para Papá

En la actualidad la celebración sobre el Día del Padre es motivo de unión entre familias, fiestas y reuniones emotivas, sin el impacto como lo representa el 10 de Mayo en conmemoración del Día de la Madre. Pero ¿cuántos Padres hay en México? De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI):

En México hay 44.9 millones de hombres de 15 años y más. De ellos, 21.2 millones (47 %) se identificaron como padres de al menos una hija o un hijo que reside en la misma vivienda.

La edad promedio de los padres fue de 45 años. El 25 % de la población que reportó ser papá, tenía entre 30 y 39 años y el 26 % indicó tener entre 40 y 49 años.

De los padres de familia, 56 % contaba solo con estudios de educación básica, 21 % con nivel medio superior, 19 % con estudios de nivel superior y 4 % indicó no tener escolaridad alguna.

Del total de padres, 18.4 millones pertenecían a la Población Económicamente Activa (PEA). De ellos, 97% estaba ocupado en alguna actividad económica y el 3% restante se reportó como desocupado.

Por lo anterior, la firma Prestadero comparte 6 consejos financieros para Papá

El manejo del dinero es parte fundamental para el bienestar presente y futuro. La educación financiera cobra relevancia porque de ti, Papá, que dependen tus hijos y esposa, entre más conozcas sobre el tema, mejores serán tus decisiones que beneficiarán a todos los integrantes del hogar. Toma en cuenta estas 6 acciones básicas para salir adelante como Padre de Familia que eres:

1. Presupuestar: Uno de los errores más frecuentes es no saber ni cuánto ingresas ni cómo lo gastas. Para cumplir objetivos y metas, lo mejor es hacer cuentas. Esto te ayudará a saber siempre en dónde estás parado. La acción clave es planifica.

2. No gastes más de lo que puedes. Gasta sólo lo que tienes y no comprometas ingresos con los que no cuentas. En ocasiones por darle gusto a la familia podemos caer en el error de hacer gastos que sobrepasen lo que realmente podemos disponer para diversión, y este dinero lo tomamos de lo asignado como la renta, pago de servicios, ahorros etc. a veces es mejor decir “No”, a terminar con un desbalance económico.

3. Ahorrar: Contar con este hábito te evitará tener muchos dolores de cabeza. La constancia es la clave del éxito.

4. No sobre endeudarte: Con frecuencia está la tentación de comprar cosas a crédito con la idea de que más adelante lo iremos pagando. Sin embargo, llega un momento en donde son más las deudas que los ingresos, y empezamos por no alcanzar a cubrir nuestro adeudo, hasta el punto en donde todo nuestro ingreso se va a pagar deudas o en el extremo nos olvidamos de que adquirimos un contrato y dejamos de pagar. No puedes tomarte tan a la ligera el tener grandes deudas que a largo plazo les puedas heredar a tu familia.

5. Invierte para salir de apuros: Lo primero es enseñar a los hijos el valor del dinero. Comprender que el valor cambia con el tiempo y que la mejor forma de mantener su valor es invirtiendo. Es importante comenzar a sumergirnos en los diferentes productos de inversión que existen para seleccionar alguno de acuerdo con nuestras posibilidades y los descendientes vean cómo el dinero crece. Invertir también es para tener un fondo que a futuro pueda pagar sus estudios o sea un soporte para cualquier emergencia.

6. Sé el ejemplo: Los consejos hay que reforzarlos y hay que pregonar con el ejemplo. Difícilmente tus hijos podrán entender la importancia del ahorro e inversión si no se practica en casa. Nosotros, los Papás debemos transmitirles a nuestros hijos los conocimientos y fundamentos en esta materia que, sí o sí, van a afectar de manera drástica su calidad de vida.

Gerardo Obregón, Fundador de Prestadero.com, comenta que los tiempos han ido cambiando, pero el Padre todavía conserva su papel central de proveedor económico del hogar. No es ningún secreto que los Padres son el ejemplo para seguir de sus hijos, y que éstos aprenden de ellos. Por lo que es de suma importancia que tengan unas finanzas sanas. Es recomendable que se invierta parte del tiempo en aprender sobre el tema, para poder transmitir y enseñar a todos los miembros de la familia a tener unas finanzas sanas que se traducirán en un estilo de vida más tranquilo sin tantas preocupaciones de dinero.

