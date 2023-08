Aumenta la venta del ecommerce chelero artesanal

Aunque sea poco creíble, existe el Dia Internacional de la Cerveza y se celebra el próximo 4 de agosto. Siendo ésta una de las bebidas favoritas de mucha gente a nivel mundial, pues resulta que las cervezas artesanales poco a poco han ido ganando terreno en el gusto del paladar de los mexicanos.

De acuerdo con la plataforma Tiendanube de enero a junio de 2023, su venta en línea mantuvo un crecimiento del 11% en comparación con el primer semestre de 2022, con un ticket promedio de 1,537 pesos y con una compra en promedio de 7 productos por orden.

Si bien la cerveza es un producto que mantiene una constante en su compra, el mes con mayores ventas en la categoría de artesanales es diciembre, fecha en la que se celebran posadas y hay mayor número de eventos, pero también ciertas marcas son compradas como regalos, sobre todo ediciones que son difíciles de conseguir.

A diferencia de otros productos que tienen como principal canal las redes sociales, para las cervezas artesanales tiene un mayor impacto la búsqueda directa en la web, siendo un diferenciador el prestigio de las tiendas.

Los principales métodos de pago son la tarjeta de crédito (43%), tarjeta de débito (31%) y transferencia (26%). Mientras que para envíos destacan los personalizados (50%), apps de envíos (40%) y recolección (10%); pero es de destacarse que para la cerveza artesanal, más allá de buscar la inmediatez en la entrega, el consumidor prefiere esperar un poco más, al considerarlo un producto valioso y no siempre fácil de conseguir, por lo que solo el 25% de los productos utiliza el envío express, seguido de envíos en 24 horas (41%) y envíos programados de 1 a 7 días en el 34% de los casos. Los envíos gratis sólo representan el 8% del total.

Y si algo es de destacar, es que en la cerveza artesanal, los emprendedores mexicanos han encontrado una oportunidad de desarrollo, como por ejemplo My Pride, una empresa 100% mexicana, ubicada en la venta del Astillero, Jalisco, que se dedica a la producción y comercialización de cerveza 100% artesanal, tequila y Hard Seltzers, que busca llegar a segmentos de mercado personalizados a fin de hacerles llegar productos novedosos y que ha encontrado en la venta en línea mediante Tiendanube una oportunidad para expandir su alcance.

Gracias a su tienda en línea, My Pride ha podido llegar a estados donde actualmente no cuentan con venta directa y así alcanzar a más clientes; y aunque en un inicio sus ventas por dicho canal no eran grandes, conforme fueron creando una campaña de marketing en redes sociales, el volumen de sus ventas ha ido incrementando.

Actualmente los tres productos más vendidos son la cerveza artesanal My Pride, la artesanal Tierra del Mariachi y el Hard Seltzer My Pride, con sabores coco y tamarindo. Sin embargo, la marca ha logrado que todos sus productos tengan una extraordinaria aceptación tanto en la comunidad LGBTQ+, así como en tiendas de conveniencia, distribuidores de vinos y licores, así como restaurantes, bares y hoteles tanto en México como en Ecuador, Colombia y Estados Unidos.

Gracias al comercio electrónico, hoy en día, empresas dedicadas a la cerveza artesanal pueden llevar sus productos fuera de sus fronteras, sin importar el tamaño de su negocio. Este Día Internacional de la Cerveza, estás a un clic de adquirir las mejores propuestas de cerveza artesanal.

