Lanzan convocatoria del Programa FedEx para PyMEs

La octava edición del concurso traerá oportunidades únicas para los negocios participantes incluyendo varios premios que en su conjunto suman un valor de $1,550,000 pesos Moneda Nacional

FedEx Express en México, compañía subsidiaria de FedEx Corp. y la empresa de transporte exprés convoca a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas (“MiPyMEs”), a inscribirse a la octava edición del Premio FedEx. ahora denominado Programa FedEx para PyMEs. Este programa reconoce los esfuerzos y capacidad de innovar de MiPyMEs y profesionales independientes con las ideas más innovadoras que quieren expandir el alcance de sus negocios logrando incrementar su cartera de clientes, generar nuevas oportunidades de empleo, e incentivar la economía nacional. El programa otorgará hasta $1,550,000 pesos Moneda Nacional entre los cinco ganadores, que se distribuirá de la siguiente manera:

Primer lugar: $ 460,000.00 MXN

Segundo lugar: $ 370,000.00 MXN

Tercero lugar: $300,000.00 MXN

Cuarto lugar: $ 240,000.00 MXN

Quinto lugar: $ 180,000.00 MXN

“En FedEx estamos plenamente convencidos de que las empresas mexicanas cuentan con un gran talento y potencial de crecimiento. Lo anterior representa un motivo de peso para que nosotros, como compañía internacional, nos convirtamos en gestores de oportunidades y apoyemos al empresariado del país”, comentó Claudia Rostagno, Directora de Marketing y Comunicaciones para la División Latinoamericana y el Caribe de FedEx Express.

Agregó, “Nos sentimos comprometidos a ayudar a emprendedores y pequeñas empresas a facilitar su expansión dentro y fuera del país. Estamos orgullosos de poder contribuir a su crecimiento a través de este premio.”

Desde su lanzamiento en 2016, el Programa FedEx para PyMes ha apoyado a 39 empresas otorgando diversos premios. En la edición de 2022, Rancho Agrícola, una empresa que elabora un sustituto natural del café hecho 100% de higo, creado especialmente para las personas que tienen intolerancia a la cafeína, fue una de las empresas ganadoras.

Criterios de participación

Las inscripciones estarán abiertas desde el 18 de septiembre de 2023 y cerrarán el 20 de diciembre de 2023. Los proyectos finalistas deberán proporcionar detalles de sus planes de globalización. Esto incluye su visión estratégica para el futuro, desde el crecimiento empresarial hasta la proyección de logros internacionales y estándares éticos.

Los requisitos para participar en esta convocatoria son los siguientes: ser una persona moral que opere y esté constituida en los Estados Unidos Mexicanos conforme a la ley, y cumpla con los requisitos para ser considerada MiPyME estipulados en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con una antigüedad mínima de 6 meses, no pertenecer a una franquicia y que no provea de ningún servicio de transporte, mensajería o paquetería a terceros.

Así mismo, también podrán participar personas físicas con Actividad Empresarial y Profesionales, que tengan cuando menos doce meses de actividad económica demostrable por medio de su Constancia de Situación Fiscal y estar dados de alta en el Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales desde marzo 2021.

No podrán participar en el premio empleados ni familiares hasta tercer grado de FedEx y/o sus sociedades controladoras, subsidiarias, ni empleados y/o propietarios de proveedores de servicios de algunas de las sociedades ya sea filiales o subsidiarias de FedEx México.

Para aplicar, los participantes deben:

Visitar www.fedex.com/programafedex/mx Ingresar la información de su proyecto, historia y planes para el negocio Cargar el logotipo del proyecto y hasta tres fotos. De manera opcional podrán presentar un video de 60 segundos sobre su empresa y producto y/o servicio para complementar su aplicación.

Los participantes recibirán un e-mail durante un plazo de cuatro días hábiles, a partir de la fecha de inscripción, comunicando si su participación fue aprobada o rechazada.

Para revisar todos los términos y condiciones, incluyendo los criterios de participación y evaluación, los interesados deben visitar www.fedex.com/programafedex/mx. Para participar no se requiere que los participantes realicen alguna compra ni necesitan ser clientes de FedEx.

Lanzado por primera vez en EE. UU en 2012, el Programa FedEx para PyMes se ha extendido a nivel internacional con la participación de México, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, República Dominicana y Guatemala.

No te olvides de dejarnos tus comentarios

Te puede interesar esta nota Las MiPyMEs son la apuesta para Jüsto por ser “más mexicanos”