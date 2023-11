La demanda online de disfraces aumenta en Halloween

El mes mágico por las decoraciones llenas de colores es octubre por la celebración del día de muertos en el que las hojas caen, el viento sopla con un toque de misterio y el dilema anual regresa: ¿de qué me voy a disfrazar para Halloween? La elección del disfraz se convierte en una auténtica película de terror, y no precisamente de las buenas.

Si estás tan desesperado que hasta pensaste en el atuendo del año pasado que tienes en el armario, pero caíste en cuenta que ya está descolorido, roto y sucio, respira, que no te domine el miedo. La información que tenemos a continuación vale oro. Sabemos cuáles son los disfraces por los que todo mundo está peleando para ser el centro de atención.

Mercado Libre, tiene un dato revelador. La búsqueda de disfraces entre el 1 y 14 de octubre de 2023 aumentó en 581% en comparación con el mismo período de los cuatro años anteriores. Hay cinco veces más personas queriendo encontrar un outfit que sea tendencia que en otras ocasiones.

¿Cuáles son los disfraces más buscados?

Spider-Man. No sabemos si es debido a la película “Spider-Man: Across the Spider-Verse” o al reciente lanzamiento del videojuego Marvel’s Spider-Man 2, pero el traje del amigable arácnido fue lo que más se pidió para Halloween.

Mario Bros. Sin duda, el personaje más icónico de los videojuegos es Mario. El carismático plomero bigotón también está entre lo más popular en disfraces.

Dinosaurio inflable. Podrán pasar millones de años más y los dinosaurios siempre estarán de moda.

Monja. El reciente estreno de “The Nun II” (La monja 2) y el famoso trend de TikTok “una troca salió de Durango, a las dos o tres de la mañana” revivieron las ganas por vestirse como esta figura religiosa.

Merlina. La serie de Netflix fue un éxito rotundo. ¿Cuántos irán a recrear aquella escena cuando Merlina baila la canción “Goo Goo Muck” de The Cramps?

Disfrázate, sin peros

