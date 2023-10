Prevención de fraudes y relaciones comerciales, retos de las PyMEs

Los últimos meses de cada año las PyMEs pueden representar una presión para alcanzar sus objetivos de ingresos manteniendo relaciones seguras entre sus clientes y sus proveedores.

Recursos limitados, tecnología y experiencia del cliente son algunos retos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas

(PyMEs) para adoptar procesos que mejoren su expansión a mediano y largo plazo.

Es vital que éstas implementen procesos efectivos tanto para usuarios como para empresas, ya que estos procesos permiten evaluar relaciones comerciales y reducir riesgos de fraude: Ricardo Robledo, director general y fundador de Tu Identidad.

Entre los principales retos que afrontan las PyMEs destaca la importancia de los procesos de conocimiento del cliente (KYC) tanto para usuarios como para empresas, ya que desempeñan un papel determinante en su proceso de crecimiento a largo plazo.

De acuerdo con el INEGI se estima que en el país hay más de 4.9 millones de establecimientos del sector privado y paraestatal, de los cuales el 99.8% son PyMEs que generan más de 27 millones de empleos.

“En un contexto por el que transitamos, es vital que las PyMEs implementen procesos efectivos tanto para usuarios como para empresas, ya que permite evaluar estas relaciones y reducir riesgos de fraude, ayudando a construir relaciones sólidas a largo plazo adaptando estrategias de ventas para satisfacer necesidades”, asegura el director general y fundador de Tu Identidad, plataforma especializada en validación de identidad de empresas y usuarios.

Para Tu Identidad, existen cinco retos que enfrentan las PyMEs para impulsar sus ventas y alcanzar sus objetivos a corto y mediano plazo de una manera segura.

Recursos limitados. Las PyMEs a menudo tienen recursos limitados en términos de colaboradores y presupuesto, “por lo que implementar sistemas y procesos de validación de identidad pueden en algunas ocasiones ser costosos; sin embargo, no invertir en ellos puede consumir más recursos, no solo en el aspecto económico sino en la reputación”, asegura Robledo. Tecnología. Algunas pequeñas y medianas empresas requieren una actualización de sus sistemas tecnológicos para adoptar procesos de seguridad en las transacciones, lo cual puede representar un gran desafío la adopción de medidas actualizadas y seguras Ciberseguridad. Aunque se trata de pequeños y medianos negocios, las PyMEs pueden ser objetos atractivos para el fraude y las actividades delictivas, por lo que la ciberseguridad es un tema que debe posicionarse como prioridad en la agenda de las compañías. Escalabilidad. A medida que las PyMEs crecen, pueden enfrentar desafíos para escalar sus procesos de validación de identidad de manera eficiente a fin de satisfacer las demandas de clientes y socios comerciales. Experiencia del cliente. Sin duda uno de los principales retos para las PyMEs es mantener un equilibrio entre la seguridad y la facilidad en el uso de los procesos de validación de identidad. Unos procesos demasiado complejos pueden afectar de manera negativa la experiencia de los usuarios.

“Los costos para una empresa en etapa temprana de no conocer a detalle a sus socios comerciales van más allá de pérdidas de ingresos, sanciones financieras o costos para corregir anomalías, incluye la pérdida de confianza de clientes e inversionistas lo cual tiene un valor incalculable y puede afectar gravemente la capacidad de la empresa para operar y crecer”, indica Robledo.

En este sentido, para Tu Identidad, los procesos como el Know Your Customer (KYC) y el Know Your Business (KYB) son importantes para las empresas en etapas tempranas a fin de impulsar sus ventas por los siguientes cuatro motivos:

Protección contra fraude, ya que estos procesos ayudan a verificar la identidad de los clientes y socios comerciales, reduciendo así el riesgo de fraude y actividades delictivas. En etapas tempranas de las PyMEs es imprescindible porque la mayoría de los negocios aún no tiene experiencia en la gestión de riesgos. Relaciones comerciales seguras. Al conocer a fondo a clientes y socios comerciales, las PyMEs pueden establecer relaciones más sólidas y confiables, lo cual puede ser determinante para ganar la confianza de inversionistas, proveedores y nuevos usuarios. Evaluación de riesgos. En el caso de los procesos KYB, las empresas pueden evaluar de mejor forma la solidez financiera y otros aspectos de sus socios comerciales a fin de tomar mejores decisiones acerca de créditos y términos de pago. Atracción de inversiones o contratación de servicios financieros. Para que una PyME pueda atraer inversionistas o acceder a servicios financieros es fundamental que cuente con registros claros y precisos de sus clientes o socios comerciales, para lo cual el KYC y el KYB ayudan a mantener esta información disponible.

“Ambos procesos no solo contribuyen a prevenir actividades ilícitas, también pueden ser parte de la estrategia de una PyME para su proceso de expansión a largo plazo”, advierte el fundador de Tu Identidad.

No te olvides de dejarnos tus comentarios

Te puede interesar esta nota ECSE invita al evento eCommerce Summit & Expo