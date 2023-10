Revelan el estudio de Consciencia de Compra de Piso en Venta

GS1 México y la consultora de investigación de mercados Tendencia IM realizan la 2° Edición del Estudio de Consciencia de Compra en Piso de Venta (CCPV) para brindar información confiable sobre qué atributos de producto son más relevantes para el consumidor mexicano al momento de realizar sus compras.

Alimentos es la categoría de productos que más adquieren los mexicanos en los supermercados, con un 94 por ciento, le siguen higiene y belleza (80 por ciento), cuidado del hogar (76 por ciento) y bebidas no alcohólicas (59 por ciento) ocupan el tercer y cuarto lugar respectivamente con 76 por ciento y 59 por ciento.

La categoría Mascotas continuará creciendo a gran velocidad en México, pues cada vez más parejas deciden no tener hijos, pero sí mascotas. Ante este contexto cual representa 30 por ciento. La farmacia con un 31 por ciento, bebidas alcohólicas, con un 23 por ciento y, por último, moda y calzado con 16 por ciento.

“Dado que el consumidor está cada vez más informado y es más crítico, las marcas deben mostrar una congruencia en su oferta. Si bien deben buscar atributos para diferenciarse, las marcas no deben aparentar lo que no son, así como no prometer algo que no podrán cumplir, ya que esta situación puede generar una contracción comercial del producto y una crisis reputacional”, destaca René Yamada, Gerente de Planeación Estratégica y Efectividad Operativa de GS1 México.

Durante su participación, Eduardo Aldave Fuentes Calvo, Director de Planeación Estratégica y Finanzas, dijo: “Calidad del producto” es el atributo más importante para los consumidores en la categoría de Mascotas, con un 84%. “Precio más bajo” y “Disponibilidad” también son aspectos significativos, con un 73% y un 68% respectivamente. Además, los atributos que generan gran diferenciación en esta categoría son las “Promociones”, que el producto sea “Hecho en México” y las “Certificaciones.”

Según datos de Statista, el segmento de comida para mascotas en México tendrá ingresos de 2,430 millones de dólares en 2023, y se espera que tenga una tasa de crecimiento anualizada de 7.11% hasta el año 2027, lo que representa una gran oportunidad de negocio para las empresas que deseen apostar por esta categoría.

Cabe destacar que el atributo diferenciador “Hecho en México” pierde peso entre las generaciones más jóvenes, en especial las centennials, en varias categorías, como Alimentos, Higiene y Belleza, Bebidas No Alcohólicas y Mascotas. En contraste, lo “Hecho en México” mantiene relevancia entre la generación X y los Baby Boomers en categorías como Alimentos, Higiene y Belleza, Bebidas No Alcohólicas, Farmacia y Mascotas.

“En medio de la ardua competencia por calidad y precio, para muchas PyMEs y emprendedores, la única forma de competir en segmentos donde el mercado es dominado por jugadores globales es provocar una emoción positiva en los consumidores, tocando sus fibras sentimentales”, subrayó Humberto Pastrana, director de Operaciones en Tendencia IM.

En la elección de un supermercado, los clientes priorizan elementos esenciales como la variedad de productos, las promociones, los precios y la cercanía. Son los elementos que sí o sí deben de tener, pero también deben trabajar en sus atributos diferenciadores, que son: disponibilidad de productos, variedad de formas de pago y tamaño del supermercado. Además, asistir al súper se confirma como una actividad social para los mexicanos, ya que la mayoría (72%) acude en familia o con su pareja.

Por otra parte, a pesar de la disrupción fintech de los últimos años, el pago en efectivo sigue siendo el preferido por los consumidores cuando acuden a los supermercados (83%), aunque también se da un uso cotidiano de las tarjetas de débito (47%) y crédito (21%). El menor uso de crédito en comparación con el efectivo y el débito puede mostrar un hábito de control de gastos familiar.

A través de la 2° Edición del Estudio de Consciencia de Compra en Piso de Venta, GS1 México y Tendencia IM refuerzan su compromiso de brindar insights para la correcta planeación estratégica, toma de decisiones y generación de innovación de los fabricantes, retailers, mayoristas y marketplaces, además de brindar una perspectiva profunda de las motivaciones e intereses del consumidor mexicano en el momento de la verdad: la compra.

Descarga el estudio completo aquí.

