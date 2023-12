Toma el control de tus finanzas en 2024

Lo primero que debes hacer es definir y analizar tus objetivos para 2024, es decir, saber cuáles son tus metas por cumplir para que puedas conocer a fondo qué necesitarás y cómo puedes lograrlo. Lo segundo será investigar sobre instrumentos financieros que puedan ayudarte a conseguir esos objetivos y precisar de qué manera puedes sacarles mejor provecho.

En este sentido, DiDi te da la información necesaria y algunos tips sobre dos productos financieros básicos y de fácil acceso, que pueden ser tu entrada al mundo de las finanzas.

Créditos, ¿qué son y por qué deberías considerarlos?

Un crédito es una cantidad de dinero que una entidad financiera o empresa pueden otorgar y que puedes utilizar como quieras: de poco en poco, sin pagos fijos y que se renueva siempre y cuando el usuario siga realizando los pagos para volver a ser utilizado, aquí sólo tienes que liquidar la cantidad que se usaste de ese crédito, toma en cuenta comisiones, tasas de interés y plazos de pago.

Antes de que tomes una decisión, te decimos algunas recomendaciones que necesitas tomar en cuenta:

● Revisa que la institución que otorga el crédito esté regulada.

● Considera los requisitos que necesitas cumplir, pero no te desanimes siempre hay opciones. El 26% de la población que no desea tener acceso a un crédito es porque no pueden cumplir con los requisitos solicitados, pero hay alternativas de diversas empresas que te brindan fácil acceso; de manera rápida; con tiempos de aprobación cortos, y que ofrecen opciones de pago a tu alcance.

● Lee los términos y condiciones para conocer todo tipo de detalles, como si cuenta con una tasa de interés fija o variable; cuánto es su costo anual total (CAT); cobros extra por comisiones o penalizaciones; saber qué tipo de crédito es; fechas de corte; opciones de pago, entre otros.

Tarjetas de crédito, has escuchado de ellas, pero ¿cómo funcionan?

Este es un instrumento de pago con un límite de crédito definido que va generando una deuda, si el usuario dispone de ese crédito, con la institución que lo expide, aunque, si no lo liquidas en su totalidad y en un plazo definido con anticipación, te generará intereses.

Primero y antes de adquirir una, debes:

● Investigar, y elegir la que más te convenga. Existen diversos tipos de tarjetas que cuentan con condiciones y beneficios para los solicitantes, como, por ejemplo, pagos diferidos, alianzas con otras empresas, cashback o meses sin intereses.

● Revisar detalladamente tu fecha de corte, es decir el día del mes en que tu crédito ha cerrado con la cantidad definida de lo gastaste en ese mes, y tu fecha límite de pago, que es día en el que deberás pagar para evitar un cargo extra por intereses o comisiones.

● Considerar opciones confiables. Tres de cada diez personas no utilizan su tarjeta para hacer pagos y una de las razones es por desconfianza, por esto elige opciones que te brinden seguridad y una atención al cliente continua, pues en situaciones de cargos no reconocidos, robo o extravío siempre podrás contar con apoyo para resolver esta situación.

El 54% de la población adulta en México nunca ha tenido financiamiento formal por miedo a endeudarse o no cumplir los requisitos; si compartes estas preocupaciones, debes saber que sí es posible tener acceso a instrumentos financieros y que aprender a utilizarlos puede ser sencillo y así lograr iniciarte en el mundo financiero con mayor conocimiento y mejores decisiones.

