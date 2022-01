Financiamiento inteligente conquistará en 2022

La falta de liquidez es un problema recurrente en las empresas y emprendimientos del país. De hecho, un estudio realizado por el Instituto del Fracaso señala que en México el 75% de las empresas que fracasan lo hacen por finanzas débiles y sí, por falta de cash flow en sus operaciones.

Ante el problema antes citado, las empresas suelen acudir al crédito emitido por la banca tradicional como una solución para reactivar el dinamismo económico y la liquidez en la empresa: error.

Los créditos tradicionales no están elaborados a la medida de las necesidades de las empresas y mucho menos de las startups. Lo anterior implica comisiones y tarifas altas que pagar, así como tasas de interés elevadas que, lejos de eliminar el problema, generan más deuda y se convierten en una ‘bola de nieve’ para el emprendedor.

Por el contrario, lo que las empresas requieren es acudir al financiamiento inteligente: de acuerdo con Mendel, la empresa que simplifica el proceso de rendición y aprobación de gastos de las compañías, se trata de una alternativa para el financiamiento de los gastos de una empresa empoderado con reglas inteligentes basadas en una plataforma digital, para mayor transparencia de los movimientos, control de gastos y datos que permiten tomar mejores decisiones.

¿Por qué acudir a una solución de este tipo? La respuesta está en diversos factores que a continuación enlistamos:

1. Menores comisiones

Existen soluciones que ofrecen a las empresas la posibilidad de pagar mediante tarjetas físicas y virtuales que no tienen un costo de emisión, no cuentan con cargos extras por su utilización, incluyen menores tasas de interés que las de la banca tradicional y no requieren de garantías personales.

Además, estas tarjetas corporativas están respaldadas por una plataforma tecnológica en la que el personal tiene visibilidad en tiempo real de las operaciones y recibe notificaciones al instante sobre cada movimiento, además de que permite bloqueos de seguridad al momento. También permite a los colaboradores el retiro de efectivo en cualquier cajero automático, y disponibilidad total siempre y cuando el equipo administrativo lo autorice.

2. Mayor control de gastos

Una tarjeta de crédito convencional no permite tener un control de gastos tan puntual como el que las empresas consiguen con una alternativa inteligente. De hecho, opciones como las de Mendel permiten limitar los montos que cada empleado puede gastar, todo con base en los datos históricos de las transacciones que permiten crear una serie de reglas inteligentes para no únicamente recortar o limitar gastos a diestra y siniestra, sino cortar aquellos que se han convertido en auténticas fugas e incluso prevenir el fraude interno, una problemática recurrente.

Financiamiento

3. Decisiones más eficientes

Derivado de lo anterior, las empresas entonces no únicamente recortan gastos ‘apostando’ a que eso se traduzca en un beneficio. Por el contrario, las firmas deben saber que el dinamismo operacional puede variar y las decisiones con respecto a los planes de presupuesto y control de gastos se modifican sobre la marcha.

Por ejemplo, imaginemos que una empresa joven comienza a tener un crecimiento extraordinario gracias al éxito de su modelo de negocio. En ese caso, se verá obligada a crecer las inversiones para soportar la creciente demanda que tienen sus productos, lo cual pese a ser un escenario de éxito puede recaer en falta de liquidez ante la falta de dinero en el corto plazo para atender esa demanda.

Por eso, una alternativa de financiamiento inteligente se adapta a las cambiantes necesidades que cada empresa tiene, generando una clasificación de gastos automática en la que se indican cuáles deben incrementarse, cuales podrían reducirse y detectar aquellos que dejaron de ser funcionales, para tomar mejores decisiones.

En resumen, las empresas deben mirar hacia las alternativas digitales de financiamiento como la solución, en 2022, ante el problema de la falta de liquidez que se presenta de forma inesperada y derivado de factores que, en ocasiones, incluso están fuera de las manos del empresario.

Contar con tarjetas operativas basadas en tecnología de vanguardia les permite no solo pagar para aquello que a la empresa ‘ya no le alcanza’, sino que genera beneficios adicionales como ahorros de tiempo, que a su vez se traducen en dinero.

