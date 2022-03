Como consumidores siempre buscamos productos que sean mejores y que se adapten a nuestro estilo de vida. Sin embargo, para elegir un artículo que valga la pena, debemos poner en una balanza elementos básicos como: precio, calidad, vida útil, diseño y practicidad.

Con el paso de los años, gracias al avance tecnológico, los productos que antes eran lo más top de lo top se han visto desplazados. Ahora hay versiones que cumplen la misma función o que brindan una experiencia similar pero que disminuyen riesgos, son más eficaces, veloces o más amigables para el medio ambiente, entre otras ventajas.

Por ello, se presenta 5 productos que son mejores que su versión original:

1.- Coches eléctricos. El banco de valores Goldman Sachs estima que para 2025 el 25% de los vehículos que se venderán en el mundo tendrán motores eléctricos. Reducen la huella de carbono, mejoran la eficiencia energética y se gasta menos en mantenimiento.

2.- Textiles mega-repelentes. La repelencia es un rasgo esencial en cierta ropa, pero no es 100% efectiva contra algunos líquidos o materiales. Las cosas cambiaron y hoy en día podemos encontrar prendas en las que no importa si se derraman bebidas gaseosas, vino y hasta cátsup, no queda ni una sola mancha

3.- Cigarros vs. alternativas. Los fumadores mayores de edad deben saber que el cigarro es la forma más dañina de consumir tabaco. Por suerte la ciencia brinda alternativas que, si bien no dejan de estar libres de riesgos, sí son mejores que el cigarro tradicional.

Productos que son mejores que su versión original

Una de las opciones destacadas es IQOS, un dispositivo que calienta el tabaco real en vez de quemarlo, a diferencia de los vaporizadores, que calientan un líquido con nicotina. Cuando se produce la combustión en un cigarro es cuando se liberan químicos nocivos y este tipo de tecnología permite reducir significativamente la exposición a estas sustancias.

4.- Internet satelital. Ante el crecimiento de la economía digital y la necesidad por una conectividad 24/7 sin caídas, el internet por conexión telefónica o servicios de televisión privada no es suficiente. Grandes compañías ya ponen a disposición de cualquier usuario una red de cobertura global y velocidades.

5.- Cargadores solares. Cuando las iniciativas de energía solar estaban en pañales, nadie pensaba que sería posible almacenarla de una forma tan compacta. Ahora existen baterías con suficiente carga solar que caben en la palma de una mano. Esta tecnología móvil permite que celulares, tablets, computadoras y hasta carros se mantengan con vida sin tener que depender de los tomacorrientes.

Nos toca escoger bien

La persona actúa con autonomía para seleccionar lo que más le convenga o se ajuste a sus necesidades. Y gracias a la dinámica del libre mercado, las empresas pueden entregar productos innovadores que cambien al mundo, que mejoren la calidad de vida de las personas y que eventualmente sustituirán a los que en poco tiempo serán asunto del pasado.

RECOMENDAMOS La innovación está transformando las empresas emergentes

Recuerda dejarnos un comentario

Te puede interesar