El ABC para elaborar un power pitch deck

Antes de levantar una ronda los emprendedores e inversionistas son parte del mismo equipo; por un lado, los emprendedores requieren capital para hacer realidad sus proyectos, además, emprender sin capital equivale a una máquina sin gasolina, si la idea es poderosa, el tiempo será tu enemigo si no tienes capital para impulsar tu idea o tu proyecto.

Por el lado de los inversionistas requieren de proyectos que puedan darles los retornos que están necesitando, ellos ya comprometieron esos retornos y si no los obtienen, probablemente no ganen dinero. Quieren aportar dinero, relaciones y conocimiento.

Una vez que entiendas este tipo de relación y vayas en búsqueda de fondos, la primera condición que debes de cumplir es tener un pitch deck. Si una startup desea levantar capital, es importante contar con una presentación que demuestre una visión general de la oportunidad de inversión. Debe de contener información relevante, que dé solución a una necesidad real y que represente lo innovador y escalable del modelo de negocio, todo esto en unos cuantos minutos. Lo que se busca con un pitch deck es captar el interés y lograr una primera buena impresión que te permita avanzar al siguiente nivel en el proceso de inversión.

G2 consultores hace unas recomendaciones acerca de lo que debe de contener un pich deck

Introducción: ¿Quién eres y por qué estás aquí? ¿Cuál es tu visión o propuesta de valor? Debe de tener el nombre y logo de tu compañía

Recomendación: Realiza una breve descripción, de preferencia en una sola frase y entendible. Piensa que estás escribiendo un tweet de no más de 140 caracteres.

Problemática: describe el problema o necesidad que se desea solucionar es la razón principal de la existencia del negocio. Plantea las siguientes preguntas ¿Qué problema resolverás? ¿Es realmente un problema? ¿Cuáles son las soluciones alternativas al problema que planteas? ¿Por qué no las soluciones actuales no resuelven por completo el problema? ¿Cuál es el impacto es el o costo de oportunidad del problema? Si eres capaz de dimensionarlo en números, mucho mejor.

Solución: Descríbela mediante las siguientes preguntas ¿Cómo piensas resolver el problema? ¿Por qué tu solución es tan especial o innovadora? ¿Qué es lo que te hace diferente a los demás?

Producto: Describe el producto, la salsa mágica. ¿Cómo funciona? ¿Qué servicios inluye?

Recomendaciones: Agrega imágenes de la plataforma, si eres early stage, puedes presentar un road map del producto, si tienes tiempo, puedes presentar un breve video demo.

Mercado: Mientras más grande pero bien definido sea el mercado, mejor. ¿Qué tan grande es? ¿Cuánto vale la industria? ¿Cuáles son las tendencias del mercado? ¿Cómo y por qué va a crecer? ¿Qué tan accesible y accionable es el mercado donde vas a operar? ¿Cuál es el segmento que atenderás? ¿Cuántos hay? ¿Cuánto gastan en este tipo de soluciones? ¿Qué tanto lo conoces? Y ¿Cuál es el TAM y el SOM y cómo lo calculas?

Modelo de Negocio: Es relevante que describas cómo es que vas a hacer dinero de ese negocio, plantea entonces ¿Cómo vas a ganar dinero? ¿Cuál es tu estrategia de monetización o modelos de generación de ingresos? ¿Cuánto cuesta y qué incluye cada uno de los modelos de generación de ingresos?

Tracción: La tracción significa que cuentas con clientes y alianzas que demuestran potencial. Habla de tu tracción, tu desempeño histórico, o al menos tus resultados de validación. Las ventas son la mejor forma de validar el éxito de tu modelo de negocios y los unit economics es la forma de mostrar que conoces cómo funciona tu modelo de negocio y que será exitoso.

Proyecciones de crecimiento: habla sobre cuáles son tus objetivos de crecimiento, presenta una gráfica que incluya, al menos, tus ingresos y clientes proyectados. El crecimiento debería ser de 5 años. Si eres pre-revenue, presenta los primeros 12 meses.

Recomendaciones: Las proyecciones deben ser ambiciosas pero realistas; aún si todavía no tienes ventas, es importante explicar cómo vas a crecer, eso incluye presentar unit economics, aunque sean proyectados. Si eres una startup y tu objetivo es la escalabilidad, más que la rentabilidad en el corto plazo, no incluyas el EBITDA. Esto no sustituye el excel con el detalle de tus financieros.

Estrategia de crecimiento: Define cómo vas a llegar a esos objetivos de crecimiento, cuál es tu estrategia de escalabilidad, cómo adquieres y retienes clientes, a través de qué canal, cuál es tu estrategia go to market, cómo son tus ciclos de venta y tasas de conversión y cuál es el roadmap de producto y de expansión.

Recomendación: En caso de que sea una presentación corta agrégala en anexos o explícala cuando presentes tus proyecciones.

Power pitch deck

Competencia: Hazle ver al inversionista que conoces el mercado y que tienes una propuesta de valor diferente a la competencia. Señala quiénes son tus competidores directos e indirectos, cuáles son los casos de éxito en el mundo y cuál es tu posicionamiento en el mercado y cómo estás planeando.

Equipo: Muestra quién o quiénes están detrás del emprendimiento. En VC se invierte en el potencial de las personas y encontrar el equipo correcto que ejecute la idea.

¿Qué buscas?: Los inversionistas quieren saber cuánto dinero necesitas y para qué. Así que deja claros los términos de inversión desde un inicio: Monto de tu ronda, monto comprometido hasta el momento, valuación, tipo de instrumento financiero (equity, safe, nota covertible), el destino del recurso. Para cuánto tiempo te alcanza y qué vas a lograr con esa inversión y monto histórico levantado e inversionistas que han participado.

Siempre deja tus datos de contacto y pon tu logo en el membrete de todas las slides…

Todos estos elementos componen un excelente pitch deck y te da una mayor probabilidad de atraer la atención de los inversionistas. Si aún no sabes cómo hacerlo a pensar de estas recomendaciones, te sugerimos acercarte a un experto.

