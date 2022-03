Impulsa food-tech a emprendedoras

Las medidas sanitarias generaron impactos notables en sectores como el restaurantero, en el que 122 mil negocios se vieron obligados a cerrar durante 2020 según la Canirac

Sumado a esto, el Inegi señala que la esperanza de vida de los emprendimientos del país es de 7.8 años, cifra que se reduce hasta los 5 años en algunas entidades; además, el mismo organismo indica que sólo 19% de los emprendedores en México son mujeres.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo, Parrot start-up especializada en food-tech que soluciones con tecnología para la estrategia operativa y administrativa de los restaurantes, comparte dos casos de emprendimientos femeninos que se antepusieron a esas barreras y lograron mantenerse a flote. En dichos casos, la tecnología jugó un papel fundamental al optimizar las operaciones, generar mayor visibilidad de las finanzas y acompañar a las emprendedoras en el camino al éxito.

● Tecnología, el impulso de este restaurante ‘culichi’

Un ejemplo es Sharahí Zamudio, quien llegó de Culiacán a la Ciudad de México en 2007, y desde entonces laboró en diversos ámbitos como en el financiero, la construcción y la publicidad.

Su pasión por los mariscos típicos de su tierra natal la orilló a abrir, en 2020, ‘El Levantón Culichi’. Desde el principio, vio la necesidad de una plataforma que le ayudara a organizar sus operaciones, tanto en piso como en las apps de delivery.

El primer obstáculo que debió enfrentar fue el semáforo rojo, con el que tuvo que enfocar gran parte de su atención en las entregas a domicilio. “Tener distintas aplicaciones de delivery se volvió incómodo porque necesitaba varios dispositivos para gestionarlas de forma independiente. Era, además, un proceso muy tedioso y engorroso el de darnos de alta, subir nuestros productos, y gestionar nuestros pedidos en cada una de ellas”, explica Zamudio.

Desde que utiliza la plataforma de ParrotConnect, en octubre de 2021, encontró practicidad en el hecho de tener todas las operaciones de las diferentes apps en un solo dispositivo, con la posibilidad de hacer las modificaciones correspondientes a sus menús y la gestión de pedidos desde la misma pantalla.

Además, el ‘Levantón Culichi’ se volvió un negocio multimarca con 4 líneas de negocio distintas que, si bien se manejan de forma independiente, se integran en la misma plataforma. Con ayuda de Parrot, espera crecer un 25% su facturación en 2022, así como encontrar un establecimiento más grande.

Impulsa food-tech a emprendedoras

● De Dark Kitchen a restaurante propio

Otro ejemplo es Lucía Cabral, quien abrió ‘El Cardón’ y lo llevó de ser una Dark Kitchen a un restaurante de empanadas argentinas con un toque mexicano. La emprendedora enfrentó el problema de destinar un alto porcentaje de sus ganancias al mantenimiento de sus productos en las aplicaciones, así como publicidad en redes sociales mediante influencers.

Confiando plenamente en su sazón y en la calidad de su producto, abrió su propio local en agosto del año pasado y se acercó a ParrotConnect, con la que logró mejorar la organización de sus operaciones para así conocer a profundidad los datos que su negocio genera.

“Parrot fue un salvavidas. Antes no teníamos idea de muchas cosas y aprendimos un poco ‘a los golpes’. Ahora tengo facilidad de gestionar mis menús en las aplicaciones de delivery y saber qué productos se están vendiendo, con qué métodos me están pagando y cuándo un producto no está disponible lo puedo borrar de inmediato”, señala Cabral.

La emprendedora explica que al tener datos como el resumen de cuanto se ganó, detalles de las compras, e incluso la capacidad de dividir las cuentas entre usuarios de una misma mesa de forma sencilla, le permite enfocar más tiempo y esfuerzo en la calidad de sus empanadas.

Además, considera que la modificación de menús de forma inmediata permite evitar que los clientes se lleven una mala experiencia al querer comprar un producto que se muestra en las apps y que está agotado, lo que puede derivar en una baja calificación o un review negativo que afecte directamente a la reputación del negocio.

Los anteriores son ejemplos de cómo las emprendedoras en México pueden crecer utilizando tecnología que les permita optimizar y hacer crecer sus negocios, gracias a la simplificación de procesos que un software de gestión empresarial enfocado en restaurantes ofrece.

