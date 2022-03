Saca ventaja a tu competencia con estos consejos

El sueño de todo emprendedor es siempre sacar ventaja de los competidores. Esto puede ser un proceso que lleva meses, años o incluso décadas según cuál sea el mercado en el que operes y cuáles sean tus estrategias.

Hubo una época en la que conocer a la competencia era difícil, pero actualmente es muy fácil y si se tiene la estrategia adecuada con muy poco se puede hacer mucho. Por supuesto si te dedicas a las bebidas carbonatadas te costará mucho llegar al nivel de Coca Cola, pero en otras industrias puede resultar más “fácil”.

Consejos para avanzar hacia el éxito

Todo esto que vamos a decirte a partir de ahora no es la fórmula secreta para sobrepasar a tus competidores, son consejos que te queremos dar para que gestiones tú la información como quieras y prepares estrategias acordes a tu negocio e industria.

Estudia lo que hacen los grandes

Estés en la industria en la que estés siempre tienes que comenzar por lo básico, y eso es ver qué es lo que están haciendo los grandes de esa industria e, idealmente, repasar lo que hicieron con el paso de los últimos años.

Un ejemplo muy característico es si tienes una tienda para vender cualquier producto, vas a ver lo que hace Amazon, por supuesto, aunque quizá no tengas ni el dinero ni la infraestructura para poder competir. Siempre está bien aprender de los grandes.

Elige tus competidores reales

Quizás los tengas definidos, quizás no. Pero tienes que hacer un estudio de mercado para conocer quiénes son los competidores reales. Para empezar haz una lista de 5-7 y estudia sus movimientos, qué hacen en redes sociales, cómo tienen sus tiendas ya sean físicas u online, cuál es su producto estrella…

Un error cuando se empieza es querer abarcar lo máximo posible. Está bien tener hambre y querer aspirar a mucho muy rápido, pero intenta ir poco a poco al principio para asentarse, para la expansión ya habrá tiempo.

Compárate con ellos

Hasta ahora no descubrimos nada nuevo seguro, pero ahora empieza lo bueno. Estamos en 2022, todas las tiendas tienen que tener presencia online y, si no la tienen, te lo están poniendo muy, muy fácil. Internet es el sitio en el que hay que estar y tienes que tener tu negocio online, vendas lo que vendas o dedicándote a lo que te dediques.

Estar en internet te facilita mucho la comparación con la competencia porque lo que en internet manda son los buscadores y ahí es donde tienes que meter mano para mejorar tu página web respecto a las de tus competidores. Para ello tienes que estudiar una serie de características:

Saca ventaja a tu competencia

Diseño de la página web: Estudia cómo es la de tu competencia. Puede ser muy bonita, pero lo que importa es la estructura interna a la hora de posicionar. Mantén algo bonito pero simple y, sobre todo, que tenga un tiempo de carga mucho más bajo que el de tu competencia. De nada sirve tener la página más bonita del mundo si le estás diciendo a los buscadores que cuando alguien entra en esa web tiene que esperar 5 segundos para entrar. El tiempo es oro y en internet más.

Estudio de palabras clave: Las palabras clave también juegan un papel fundamental en internet. Básicamente son las palabras a través de las cuales quieres que el usuario encuentre tu producto/marca/servicio. Crea un diagrama de Venn para estudiar por qué palabras clave posiciona tu competencia, por las que posicionas tú y por las que la competencia posiciona y tu no. Cuando tengas ese estudio te será más fácil saber qué camino seguir.

Optimiza tus redes sociales: Si estás en internet seguro que cuentas con redes sociales. Mucha gente comete el error de hacer publicaciones regulares porque sienten la necesidad de estar ahí pero nada más. Hay que elaborar una estrategia estudiando a tus competidores y mejorando, nunca copiando. Es un punto de contacto muy importante con el cliente y hay que saber usarlas bien. Las redes sociales evolucionan muy rápido y hay que aprovechar esa evolución tanto como sea posible.

Mejora tu email marketing: Si tienes usuarios/clientes, hay que fidelizarlos. Si no te conocen hay que atraerlos. El email marketing es esencial en el siglo XXI. Tu competencia posiblemente esté haciéndolo, únete a su newsletter y chequea lo que están haciendo para ver cómo puedes mejorar tú. Puedes utilizar la herramienta Mailchimp para crear la campaña perfecta.

La clave de compararte con la competencia es mejorar su producto, acciones o estrategias, pero eso no lo es todo. No hay que tener miedo a diseñar estrategias nuevas antes que ellos porque ahí es donde está el éxito. El objetivo que tienes que perseguir es crear tú estrategias nuevas que la competencia se vea obligada a copiar porque ahí tú serás recordado por ser el primero.

No tengas excesiva prisa

Otra vez, la prisa no lo es todo. Usa la cabeza, genera estrategias, mira qué es lo que te está funcionando, qué es lo que no. Siguiendo el ejemplo de estar online, puede que al principio el SEO (Search Engine Optimization) no te funcione y no veas resultados a corto plazo y por eso quieras tornar tu estrategia nada más que al PPC (pago por click). Quizá el PPC te funcione al principio, pero te funcionará por un tiempo limitado, es ahí donde el SEO es importantísimo a medio-largo plazo.

Ahora ya deberías tener unas ideas clave para saber por dónde empezar a encauzar tu negocio en base a tus competidores para no solo poder alcanzarlos, sino que también sobrepasarlos con una estrategia que les tome por sorpresa. La clave en los negocios es la insistencia y saber en qué invertir tu tiempo y energía. ¡Mucha suerte!

RECOMENDAMOS Networking, te diferencia de la competencia

Recuerda dejarnos un comentario

Te puede interesar