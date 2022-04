Torres de luz, un indispensable en varias industrias

Donde más aplicaciones tienen las torres de iluminación es en la industria de la construcción, no sólo porque ofrecen mayor visibilidad en trabajos nocturnos, sino porque también permiten una iluminación eficiente de la zona de obra, para lograr una mejor vigilancia de la maquinaria y otros bienes, que deben ser resguardados durante la noche.

Los robos de maquinaria ligera y equipo pesado son constantes, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, Si bien este delito suele cometerse durante el traslado de estas herramientas, también sucede en las zonas de obra, donde llegan a sustraerse piezas, combustible y hasta material, generalmente en horarios nocturnos.

Debido a esto y por su alta capacidad de iluminación, las torres de luz son utilizadas incluso para vigilancia en zonas donde no existe electricidad, ya que están equipadas con un motor de combustión a diesel, capaz de generar su propia energía y su sistema de lámparas garantiza hasta 5 mil metros cuadrados de área iluminada.

Otras aplicaciones de las torres de luz

Espectáculos

Gracias a su alta potencia de iluminación, su uso representa una excelente solución en zonas de espectáculos nocturnos, sobre todo en zonas externas donde el acceso o evacuación de asistentes debe contar con las medidas de seguridad necesarias, para evitar cualquier tipo de percances.

Obras en carretera

Los trabajos de pavimentación o mantenimiento de carreteras generalmente se realizan en horarios nocturnos y en lugares, donde además no siempre se cuenta con energía eléctrica. Es por eso que las torres de luz son un elemento indispensable para garantizar la productividad y seguridad del personal.

Minería

En los trabajos de minería, generalmente no se cuenta con luz natural y no siempre hay disponibilidad de energía eléctrica, es por eso que las torres de iluminación LED portátiles son las más recomendables como fuente de luz artificial. Ya que no se calientan, suelen ser más seguras y duraderas.

Soporte en hoteles

En zonas de playa, durante la temporada de huracanes, los hoteles suelen verse afectados por cortes de energía, es ahí donde las torres de luz son la mejor solución para iluminar las áreas comunes y, junto con las plantas de emergencia, pueden auxiliar para ofrecer seguridad y tranquilidad a los huéspedes.

Zonas de desastre

Tanto en carreteras, como en zonas habitacionales o de cualquier tipo, las necesidades de desalojo de población o tareas de rescate se vuelven impredecibles, cuando sucede algún desastre natural. La característica ligera y compacta de estas herramientas las hacen idóneas para poner a salvo a las poblaciones en horarios nocturnos.

Torres de luz, un indispensable en varias industrias

Características que debe tener una torre de luz

Si estás buscando una torre de luz para tu negocio, es importante que consideres algunos puntos para asegurarte de tener un equipo eficiente, duradero y seguro.

Calidad y durabilidad

La marca más reconocida de torres de iluminación en México es TRIME, cuyos equipos están respaldados por tecnología italiana. Además, al estar equipados con lámparas LED, su vida útil es más larga: 40 mil horas en cada uno de sus focos.

Rendimiento de combustible

Al tratarse de motores de combustión, los de tecnología japonesa , como los de la marca Yanmar, son aquellos con mejor ahorro de combustible. Por ejemplo, cuentan con un tanque con capacidad de 41 litros y un consumo de 0.6 litros por hora de trabajo, lo que permite un amplio rendimiento y ahorros significativos.

Diseño portátil y ligero

Para que su transportación sea sencilla en cualquier tipo de zonas, incluso las de difícil acceso. Además, considera el espacio que tienes para su almacenamiento. Existen torres que, una vez replegadas, no necesitan un espacio mayor a 1.5 metros cuadrados.

Recuerda que utilizar maquinaria o herramientas de la más alta calidad repercutirá en la productividad de tu empresa, pero sobre todo, contribuirá a garantizar la seguridad de tu personal y hasta el resguardo de tus bienes.

RECOMENDAMOS 4 predicciones sobre robótica móvil

Recuerda dejarnos un comentario

Te puede interesar