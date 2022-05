Contar con un emprendimiento que impacta social y ambientalmente, conlleva a retos en su desarrollo, comenzando por la falta de acceso al financiamiento y más cuando el emprendimiento tiene poco tiempo o no se han explorado las diferentes alternativas para poder obtener alguno.

Por lo regular, cuando inician, o cuando buscan expandirse, esos financiamientos corren a cargo de sus propios ahorros, su familia, o sus tarjetas de crédito.

Por ello, nace i3 LATAM, un programa de aceleración de New Ventures y es parte de la alianza global PES LATAM.

El objetivo es escalar el negocio e impacto. A través de un programa de aceleración de seis meses, brinda herramientas para optimizar estrategias y se vincula con fuentes de financiamiento. De ese modo, los participantes podrán incrementar la profundidad y calidad de su impacto.

En esta convocatoria 2022 se buscan emprendedores sociales ya establecidos que estén solucionando un problema de la base de la pirámide a través de un producto o servicio, y que busquen expandir su negocio y/o levantar capital.

Convocatoria para acelerar tu emprendimiento social

Los beneficios que obtendrán los ganadores seleccionados se dividen en dos partes: el concursante y la empresa. El primero; sustainable minds Network, Comunidad i3 LATAM, Coffee Chats y Colectiva NV. El segundo; estrategia de negocios, inversión, impacto social y visibilidad.

El programa de aceleración es gratuito. El proceso de aplicación para formar parte de la edición 2022 cierra el 31 de mayo, 2022. El registro es a través de la página web

Testimonio de la generación 2021

De los emprendimientos ganadores de la generación anterior, Leonardo Rico Fernández, CEO de Lluvia Sólida, fue uno de los seleccionados.

Lluvia Sólida es una empresa mexicana que innova en el uso y la aplicación del polímero como sistema de riego, convirtiendo el agua en sólido para reducir el desperdicio por infiltración y evaporación que se usa en las ciudades en techos verdes, jardines verticales, macetas, parques, jardines, clubes de golf y desarrollos residenciales.

Lluvia Sólida es un polvo granular a base de potasio, degradable, no soluble y no tóxico que, al entrar en contacto con el agua, se expande y es capaz de adsorber hasta 400 veces su peso en agua, dependiendo del tipo de suelo, calidad del agua, clima, planta, etc.

“Lluvia Sólida busca una alternativa para el ahorro de agua. En el campo agrícola había un desperdicio de agua y poca cultura de ahorrarla. Además, cuando se riega el agua a las macetas de las plantas, el agua se filtra o se evapora y no se queda en la raíz y la planta se estresa y muere, pero si mantiene la humedad en la raíz por más tiempo, ésta se hidrata crece sana y fuerte y se riega con menor frecuencia, aseguró Leonardo Rico.

“La convocatoria me llamó la atención porque iban hacer pocos emprendimientos en América Latina, la medición tendría un mejor impacto, el proceso iba hacer de varios meses, todo era personalizado, con un mejor seguimiento y tenía la garantía de New Ventures. Y así fue, como me animé a entrar, a responder la convocatoria y solicité la entrada”, aseguró Rico.

Uno de los beneficios que recibió Lluvia Sólida fue en la parte de Networking debido a que se logró un proceso que se está trabajando acerca de un plan de relación comercial con otro emprendimiento boliviano ganador de la misma generación Orkidia Andina, con esta comunidad, Lluvia Sólida tendrá acceso a otros programas que se impartirán más adelante como mentorías, pláticas y asesorías.

“Una de las actividades de iLatam3 fue un cóctel donde nos presentaron a mentores, hombres de negocio de sustentabilidad e impacto y conocimos a dos de nuestros mentores; empresarios que nos dan asesorías y tenemos reuniones con ellos para detallar los avances. Además, ambos nos han ayudado a segmentar el mercado, nos han proporcionado herramientas, nos ayudan a la parte de las finanzas, gracias a los contactos que tienen, nos acercamos a nuevos inversionistas y a través de ellos conseguimos hacer un proyecto con algunas personas de una empresa michoacana”, agregó el CEO de Lluvia Sólida.

“Los dos empresarios buscan que Lluvia Sólida tenga una mejor evaluación y estamos armando un plan de trabajo a dos años en donde crezcamos con tasas de 50%. No es un proceso sencillo, pero es de gran ayuda, los talleres son útiles porque ayudan a varias áreas de la empresa y se conocen otros proyectos de otros países, cambia la perspectiva”, concluyó el ejecutivo.

Al terminar i3 Latam, los ganadores formarán parte de la red de emprendedores New Ventures, Colectiva NV dará seguimiento permanente con las necesidades que puedan surgir de los negocios y tendrán acceso a más oportunidades de PES LATAM.

