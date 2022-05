Marcos Razzetti es un joven argentino de 24 años que decidió abandonar su carrera de medicina para crear su propio camino a través del emprendimiento en el área del marketing. Gracias a la digitalización de los medios y al proceso acelerado que se vivió durante la pandemia, ha logrado crear un ambiente netamente online desde el cual hoy dirige 6 proyectos que lo colocan como una promesa latinoamericana.

El primer proyecto de Marcos Razzetti comienza cuando contaba con tan solo 15 años, puesto que vio la oportunidad de vender camisetas y decidió hacerlo puerta a puerta. Por ello, se dio la oportunidad de tomar un curso que le permitió tener las primeras herramientas para crear su propia agencia.

Para Marcos, la pandemia implicó un crecimiento exponencial en su proyecto, ya que todo se volvió digital, lo que implicó que se rompieran todas las barreras físicas de comunicación y con ello, que su trabajo también traspasara fronteras.

Emprende con éstos tips

Hoy, Marcos Razzetti cuenta con BlueHackers, Clarity Profits, RF launch, Chatcloser y BH Partnership, desde donde se sabe consciente de su compromiso social con la juventud latinoamericana, por ello busca llegar a más países con el objetivo de motivar a todo aquel que ha pensado en hacer su propio proyecto y no se ha atrevido.

BlueHackers es un método de consultoría y educación para emprendedores. El curso online dura de cuatro a seis meses, maneja mentorías y el contenido del programa indica paso a paso cómo crecer el negocio. Además, ofrece una garantía de un contrato de resultados. Un caso de éxito es Javier que comenzó de cero, pero actualmente factura 10 mil dólares con su negocio Javier Javo Aprende

“La preparación del emprendedor es entender el nicho, los resultados, el precio, el marketing, prepararse para el camino de las subidas y bajadas, enfrentarme a los problemas y dar los resultados que se tienen que lograr para emprender”, asegura Razzetti.

“Después es ver al negocio como un experimento, mirar los resultados y optimizar lo que funciona, probar el plan de negocios, revisar las métricas, las ofertas más vendidas, lo que no se vende, qué funciona mejor en los anuncios, identificar patrones de éxito que lo que haces en el trabajo, cuestionaste que es lo que me está resultado en mi negocio y obtener mejores resultados con base en lo que funcione”, afirma Razzetti.

“En el seguimiento del negocio, es centrarse en varias etapas: en marketing, cuántas personas estoy atrayendo en mi negocio, calificar mis productos o servicios, las ventas y los servicios en la entrega del cliente, aumentar la satisfacción del cliente. Pocos emprendedores entienden que el éxito del negocio está en el servicio porque apalanca las ventas de la campaña de marketing”, afirma el emprendedor.

Emprendedor, optimiza tu tiempo y actualízate

“El 80% de las cosas que hace un emprendedor se pueden esquematizar o eliminar y quedarse con el 20% enfocarse en las cosas que sí dan resultados. Para que un emprendedor optimice de mejor manera su tiempo es tener un calendario digital donde conozca lo que hará en las horas del día, tener un espacio programado con una claridad en qué voy hacer, cuándo lo voy hacer y dónde; pensado con anticipación las tareas con una preparación correcta y utilizar menos el celular”, puntualiza Razzetti.

El joven emprendedor concluye: “El consejo para las mujeres emprendedoras es que las actividades no son pretextos para emprender, necesitan compromiso, dedicación y aprovechar las horas para hacer un negocio online, mínimo dos horas al día y sacar la etiqueta del rol y empoderarse como mujer. El mundo es cambiante y el emprendedor no se actualiza va a morir por que la competencia te come, el mercado te gana, por eso es mejor es estar preparado en el mundo de la digitalización.”

