Instrumentos como calendarios digitales y agendas son muy útiles para llevar una buena gestión de las labores del día a día y alcanzar los objetivos.

Las dinámicas laborales han cambiado a consecuencia de la pandemia Covid-19, y ha traído nuevos retos para las organizaciones. El regreso a las oficinas ha sido una tarea compleja para las compañías debido a varios aspectos, como la adaptación de espacios, la conformación de horarios laborales bajo esquemas híbridos y la integración de equipos tras un largo periodo de trabajo remoto.

Por ello, las dos de las prioridades de las empresas en estos momentos de transición son la productividad y el clima laboral. Estos dos conceptos están intrínsecamente relacionados. La creación de climas laborales saludables permite el desarrollo de los equipos, disminuye el estrés, incentiva la creatividad y la innovación, además reduce la tasa de rotación de personal.

Dos maneras de incentivar la productividad entre los colaboradores

Existen diferentes mecanismos que pueden ayudar a mantener en buen estado ambos parámetros. Es importante que los colaboradores cuenten con herramientas organizativas que les permitan gestionar su tiempo de manera más eficiente. Instrumentos como calendarios digitales, agendas y prácticas como el método pomodoro son muy útiles para llevar una buena gestión de las tareas del día a día y alcanzar los objetivos.

Existen diferentes herramientas para que los equipos alcancen sus objetivos. Una agenda puede ser de gran ayuda para establecer las metas grupales y personales, así como para definir la urgencia con la que deben hacerse las tareas.

Guadalupe (Lu) Gómez Sánchez, Alquimista en Jefe de Remedios Mágicos, empresa creativa mexicana que inspira al mundo con diseño y sentido del humor mexicano comenta: “Nosotros desarrollamos una herramienta que busca ayudar a potenciar la productividad de los equipos de trabajo, pero que también tiene espacio para las ideas y los sueños personales de los colaboradores. Nuestra Libreta Atrapasueños incluye tres cuadernillos con diferentes tipos de hojas, en los que las personas pueden separar las metas y propósitos tanto de sus vidas personales y profesionales. Este instrumento busca que los empleados tracen los planes e ideas que tienen en la cabeza y se esfuercen por materializarlos.”

Saskia de Winter, socia fundadora y Directora General de Saskia de Winter Training, firma de capacitación empresarial e individual explica que “escribir a mano en una agenda hace que exista una conexión con nuestra parte visual y podemos ser más artísticos y jugar con la creatividad, pero el punto más importante es que tiene un impacto en el recuerdo: se queda mucho más grabado lo que escribimos a mano que lo que escribimos en computadora”.

El reto de la organización

Las diferentes herramientas de organización ayudan a que los trabajadores administren sus tiempos de manera más eficiente y alcancen sus metas. Lo anterior tiene un efecto positivo para incrementar la productividad en una empresa. No obstante, para potenciar este indicador las compañías deben apostar por mejorar el clima laboral.

El regreso a las oficinas ha supuesto un reto para las organizaciones debido a que las dinámicas de trabajo, así como los espacios mismos, se han visto modificados casi en su totalidad.

En este contexto, muchos colaboradores se están conociendo en persona después de años de trabajar a distancia, además del prolongado estrés del home office y la incertidumbre del regreso a las oficinas podría ocasionar fricciones entre los equipos. Para conseguir un mejor clima laboral es vital:

Fomentar un ambiente laboral de confianza y respeto

Establecer objetivos que generen unión entre los miembros

Desarrollar canales de comunicación efectivos y cercanos

Generar compromiso entre todos los integrantes del equipo para conseguir los objetivos

Reconocer los logros de cada miembro del equipo

Desarrollar programas de aprendizaje

Realizar actividades recreativas

Como juegas en el juego juegas en la vida

Este último punto es fundamental para el desarrollo de equipos más productivos y felices. Para reducir el estrés laboral y generar relaciones interpersonales más fuertes al interior de una organización, es necesario salir de la rutina y apostar por actividades lúdicas que estimulen la integración entre compañeros. Los juegos de mesa permiten que los colaboradores se relajen, dejen de estar a la defensiva, se permitan reír y se aligere la carga de estrés.

“Los juegos de mesa son una de las herramientas clásicas en los procesos de dinámicas de team building e integración de equipos. Son interesantes porque como juegas el juego, juegas la vida. Estas dinámicas tienen un efecto increíble en la productividad porque se estimula la parte lúdica del cerebro, permiten bajar la tensión, el estrés y la guardia”, dice Saskia de Winter.

“Hemos tenido experiencias padrísimas con nuestro juego Aquí entre Nos. Nos llena de alegría ya que vemos cómo podemos inspirar a la gente a conocerse a sí mismos y conectar con los demás. Este tipo de juegos son atractivos para jugar con gente que casi no conoces porque ayudan a romper el hielo. La gente comienza a compartir experiencias reales y hablan desde ellos mismos, no desde el disfraz, no con la máscara puesta de profesionista”, agrega la Alquimista en Jefe de Remedios Mágicos.

Los juegos de mesa permiten que los trabajadores se salgan de sus zonas de confort, trabajen de una manera distinta, se conozcan a sí mismos y actúen de manera más auténtica con el resto del equipo. Esto además ayuda a que los líderes conozcan a profundidad a cada uno de los integrantes de equipo y ajusten sus fortalezas en pro de los objetivos

