A partir del pasado 15 de julio, la NOM 037, propuesta por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ya es una realidad que tienen que cumplir las empresas mexicanas para garantizar la seguridad y salud de los 13 millones de teletrabajadores en el país, y evitar enfermedades derivadas del estrés o burnout. El objetivo principal es garantizar que los que los teletrabajadores, sea cual sea el lugar desde donde trabajen, ya sea en casa, un coworking, una cafetería, cuenten con un ambiente laboral seguro, y en igualdad de condiciones que los que se desplazan a las oficinas.

Esta normativa regula aspectos como la flexibilidad, la productividad y la satisfacción laboral. Estos tres pilares son fundamentales para que los líderes empresariales los analicen ya que, según Work Rebalanced, el último informe de Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS), sólo el 28% de los trabajadores mexicanos siente que tiene un bienestar emocional excelente en el trabajo. Además, más de la mitad de los mexicanos piensan que su jefe cree que no trabajan tanto cuando no están en la oficina, y el 26% de los trabajadores dicen que, si trabajan de forma remota, no confían en que sus empleadores los traten igual que a los que trabajan en la oficina.

¿Tienes teletrabajadores? Cómo cumplir con la NOM 037 que garantiza el bienestar digital

Uno de los puntos esenciales de la NOM 037 es que el empleador debe otorgar las herramientas necesarias para conseguir el mejor rendimiento en el teletrabajo. Esto sin duda incluye la tecnología adecuada para que los trabajadores realicen tareas con mayor eficiencia en menor tiempo, lo que promueve la flexibilidad y el balance.

En este punto, la información inaccesible desde cualquier lugar y los problemas con los dispositivos solo los principales dolores de cabeza para muchos trabajadores en su día a día y que les impide poder terminar sus tareas de forma eficiente y a tiempo para desconectarse y tener más tiempo para hacer las actividades que les gustan. ¿Cómo solucionarlo? La tecnología “Desktop as a Service” (DaaS) ofrece un acceso constante a las herramientas que necesitan para ser productivos cuando lo necesiten, y de forma segura, ya que los datos no residen en el dispositivo, sino en la nube. Por lo tanto, los colaboradores pueden tener a la mano todos los datos corporativos rápidamente, todo desde un mismo acceso.

La creación de programas eficaces a través de la colaboración entre RH y TI

Además del cumplimiento de esta normativa es importante destacar que las expectativas de cultura laboral de los profesionales han evolucionado sustancialmente en los últimos meses. Según el mismo estudio de Citrix, el 83% de los mexicanos cree que la pandemia ha mostrado que la empatía y la inteligencia emocional son cualidades clave para un líder exitoso.

No obstante, es clave mencionar que el diseño de un programa de bienestar digital eficaz no es responsabilidad exclusiva de Recursos Humanos, ni es una función puramente tecnológica. Es necesario que exista una relación muy sólida entre ambas áreas para brindar una experiencia de trabajo positiva y fluida. Si los puntos no están conectados entre las funciones y hay una falta de colaboración, no se obtendrán los resultados esperados ni se podrá cuantificar la respuesta de productividad a cualquier iniciativa.

En conclusión, para que la fuerza laboral remota pueda contar con una vida saludable y un óptimo equilibrio entre su vida personal y laboral, los líderes deben poner foco en la comprensión de cómo la tecnología puede ayudarles a simplificar sus flujos y automatizar sus tareas para trabajar de forma más inteligente. Los beneficios son claros y pueden marcar una diferencia real al aumentar la motivación y el compromiso al máximo.

Por José Luís Martínez, Managing Director de Citrix México

