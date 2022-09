En el mundo de los negocios, probablemente un factor actual es la escasez de talento laboral sin precedentes a la que se enfrenta actualmente América Latina, ya que muestra un importante rezago en capacitación digital, según la OCDE, la región se sitúa 21 puntos por debajo de economías avanzadas, esto significa 38,75 de 100 puntos en el subíndice de capital humano.

Las economías y mercados están viviendo una adopción digital sin antecedentes, por lo que la gente no solo requiere adquirir nuevas habilidades, sino de manera inmediata. En los últimos años ya se ha producido una enorme oleada de recualificación rápida, ya que la digitalización de los servicios obligó a millones de empleados a dominar los retos del trabajo a distancia.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, para 2025, se prevé que hasta 85 millones de puestos de trabajo podrían verse desplazados por un cambio en la división del trabajo entre máquinas y humanos, ya que se estima que la mitad de los empleados necesitarán volver a formarse para esta año debido a los avances tecnológicos.

Reskilling y Upskilling, tendencias que están marcando el destino de las empresas

Al mismo tiempo, se espera que se creen 97 millones de nuevos puestos de trabajo, impulsados por los avances tecnológicos y la continua transformación digital. Incluso para el talento que pueda permanecer en sus mismos roles, la proporción esperada de habilidades básicas que cambiarán es del 40%. Esto subraya la necesidad desesperada de recualificación y mejora de las competencias en todos los puestos de trabajo, departamentos e instituciones, y con los grandes cambios que se avecinan para 2025, el momento de empezar es ahora.

En este contexto, existen dos tendencias que están revolucionando el destino de las empresas: Reskilling y Upskilling.

Reskilling es la recapacitación frente a mejora de la cualificación, en otras palabras, es el proceso de aprender nuevas habilidades para poder hacer un trabajo distinto o de formar al talento para hacer un trabajo diferente del que viene realizando.

es la recapacitación frente a mejora de la cualificación, en otras palabras, es el proceso de o de formar al talento para hacer un trabajo diferente del que viene realizando. Upskilling es el proceso de aprender nuevas habilidades o de enseñar a los trabajadores nuevas habilidades. Ambas son estrategias eficaces para que los empresarios combatan lo que se espera que sea una escasez continua de competencias digitales, esto con el objetivo de mantener a las compañías actualizadas y en muchos casos crear oportunidades de negocio en sus mercados.

“La reconversión de competencias significa buscar personas con habilidades próximas, que se acerquen a las nuevas competencias que requieren las empresas. Esto proporciona una experiencia de aprendizaje lateral que puede ayudar con la gran cantidad de recapacitación que se requiere de los empleados en la fuerza de trabajo moderna. La tecnología ha avanzado más rápido que la formación del talento humano especializado, es por ello que muchas instituciones requieren herramientas y plataformas de capacitación online como MATRIX que permiten a las compañías adoptar estas tendencias laborales, gracias a su capacidad de personalizar cursos, formación de profesionales a través de la Inteligencia artificial”, explica Dither Balderas, Director de adopción y experiencia del cliente en CYPHER LEARNING.

Una cultura de mejora de las competencias

Esto significa enseñar a los empleados nuevas y avanzadas habilidades para cerrar las brechas de talento. Implica mantener a los miembros de su equipo involucrados en la formación continua y les ayuda a avanzar en su trayectoria profesional actual.

Es posible que estos empleados hayan trabajado para su organización durante varios años y posean un conocimiento profundo tanto de su cultura como de sus clientes. LinkedIn Learning descubrió que, si las empresas invirtieran activamente en las carreras de los empleados, hasta el 94% de los trabajadores elegirían quedarse con ellos más tiempo, lo que se verá reflejado en mayor retención de talento y competitividad empresarial en el mercado.

“Aunque dos tercios de las organizaciones creen que los programas de desarrollo de la mano de obra ayudarán a solucionar el déficit de competencias, tardan en tomar medidas debido a las limitaciones financieras y a la falta de tecnología adecuada para apoyar las iniciativas internas. Sin embargo, si no se toman medidas ahora, la capacidad de su empresa para alcanzar sus objetivos a largo plazo está en riesgo si no tiene acceso a las habilidades que necesita. La digitalización en América Latina es una realidad y no hay marcha atrás, por lo que hay que estar preparados para los constantes desafíos que se vislumbran en los próximos años”, finaliza Dither Balderas.

RECOMENDAMOS Mejora y optimiza tu empresa con estas 5 claves del marketing

Recuerda dejarnos un comentario

Te puede interesar