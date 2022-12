El año concluye, después de haber atravesado por un arduo trabajo para todos, la época decembrina se presenta como una gran oportunidad para descansar, salir de vacaciones. Sin embargo, ¿todos deberíamos parar las operaciones de nuestros negocios? Quizá para las empresas se presenta la mejor oportunidad de venta en esta temporada alta.

“Esto no significa que se deberían continuar las operaciones a marcha forzada, sino que deberías de aprovechar lo mejor posible de la temporada, tener una excelente gestión financiera y de inventarios de tu negocio para poder salir a tomar ese descanso y tomar las vacaciones que tanto se merecen los micro empresarios, ya que son quienes sostienen una parte importante de la economía del país”, señala Alberto Bonetti, CEO y founder de YoFío, app que busca apoyar a los micronegocios a través de créditos inmediatos.

De acuerdo con un estudio de Amex Trendex: 2022 Global Trends Report señala que en las tendencias de consumo de las personas este diciembre, se encuentra en la compra de regalos y decoraciones navideñas con el 75%. Además, reporta que el top 3 de las categorías de consumo mundial como preferencia para gastar esta temporada navideña se encuentran: viajes, compras online y consumo de alimentos, en donde México tiene un gasto de $4,144.02 pesos mexicanos por consumidor.

5 consejos para que las tienditas se escapen de vacaciones

Lo cual representa una gran oportunidad para todas las tienditas de la esquina de acaparar esa demanda de consumidores, gestionar su negocio de una manera muy eficiente e incluso salir de vacaciones sin preocupaciones de dejar tu negocio parado, para ello Yo Fío hace las siguientes recomendaciones:

1) Logra un buen inventario esta navidad. Tienes un gran reto en esta época y es que, debido a que las personas están ávidas de compras para la cena de navidad, su arreglo personal, regalos para sus seres queridos, demandarán más de lo habitual. Es por ello que deberás garantizar y gestionar un buen inventario, determinar la cantidad de productos que necesitas y considerar cuál será el mejor momento para aprovisionarte. Conocer el punto de pedido será clave para aumentar tus beneficios y reducir costos.

2) Garantiza tu stock. No sólo un buen inventario te hará estar preparado para la demanda navideña, garantiza un stock de productos, es decir, una cantidad extra de producto que debes tener en el almacén para hacer frente a cualquier situación imprevista que pudiera afectar tu cadena de suministros.

3) Mantén una saludable gestión financiera. Es la capacidad que tiene el negocio para cumplir con sus obligaciones y lograr sus objetivos. Para ello, es importante hacer una revisión periódica de la liquidez de tu negocio, tus ganancias, los costos. Es decir, saber cuánto flujo tienes, tus entradas y tus salidas son los aspectos más básicos para mantener un negocio saludable y con posibilidades de crecimiento. Considera un presupuesto para reinvertir y si es posible ahorrar.

4) Solicita un crédito Si no tienes la capacidad de invertir y preparar tu inventario para esta época, existen algunas soluciones digitales que te dan acceso a créditos inmediatos y que dan la posibilidad de surtir tus inventarios e incluso hacerlo en centrales de abasto con quienes tienen convenios de alianza que te garantiza mejores precios u oportunidades de abastecimiento de productos.

5) No olvides que la atención al cliente es primordial. No importa que seas chico o grande, la atención a tu cliente te garantizará sus expectativas no sólo en la compra, sino también la posibilidad de recompra, de recomendación a otros y de una buena experiencia. Recuerda que los clientes cada vez se vuelven más exigentes, evita que caigan con tu competencia por tener una buena atención hacia ellos. Aunque tengas grandes inventarios, un buen stock, acceso a financiamiento, si no satisfaces al cliente nada de lo anterior servirá.

“Los micronegocios son unidades económicas que aportan a la economía, los comerciantes hacen mucho de esa labor, así que también merecen parar sus operaciones sin poner en riesgo el negocio, hay maneras y en YoFio les apoyamos a garantizar que sus objetivos de supervivencia y crecimiento se cumplan”, concluye Bonetti

RECOMENDAMOS REDMUEM fomenta el desarrollo y crecimiento profesional de las emprendedoras

Recuerda dejarnos un comentario

Te puede interesar