DMI Decididas Summit 2023: Decido invertir en mí, es una plataforma que busca contribuir a la equidad de género y tender puentes entre el capital privado y los liderazgos empresariales, académicos, culturales, políticos y sociales de Latinoamérica; por la anterior realizará su primer evento el próximo 28 de febrero y 1º de marzo de 2023.

Decididas es un movimiento alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que busca promover los liderazgos de las mujeres de Iberoamérica e impulsar modelos a seguir para las siguientes generaciones, en alianza con Mujeres Invirtiendo, una comunidad de más de 350 mujeres profesionistas en la industria de Capital Privado en México, se unen para crear un espacio que sirva como puente entre personas de más de 30 industrias en la región

Bárbara Arredondo Ayala, la activista, productora y co-fundadora de Decididasexplica que es primordial abrir espacios que promuevan diálogos constructivos. Porque en el poder de crear comunidad, compartir experiencias, historias y mejores prácticas con perspectiva de género para avanzar a favor de la construcción de equidad de género, el bienestar y crecimiento económico de las mujeres.

Reúnen por primera vez a 300 mujeres líderes

Actualmente, Latinoamérica cuenta con los niveles de violencia de género más altos a nivel mundial, preocupadas por cómo éstos afectan directamente a las niñas y mujeres y por consecuencia a la economía, salud pública, seguridad en México y la región, Decididas y Mujeres Invirtiendo consideran relevante llevar a cabo este esfuerzo con visión a 5 años.

DMI Decididas Summit es la sinergia de contenido creativo e inspirador donde el intercambio de negocios, cultura, activismo, networking, herramientas, cine y música harán de este evento internacional de alto nivel algo único en su tipo.

Durante dos días, más de 300 líderes empresariales, economistas, inversionistas, académicas, activistas, escritoras, emprendedoras, artistas, cineastas, cantantes, periodistas, figuras públicas, deportistas y agentes de cambio de México, Colombia, Cuba, Chile, Brasil, Argentina, Ecuador, España y Estados Unidos estarán reunidas en el primer DMI Decididas Summit para tomar acción y trabajar en la construcción de equidad de género y poder económico de las mujeres.

Por medio de un compromiso en colaboración entre GROW, Género y Trabajo, y DMI Decididas Summit se llevarán a cabo mesas de trabajo, posterior al evento, con el objetivo de trabajar en seis pilares durante los próximos cinco años: el reconocimiento al trabajo de cuidados, entornos laborales libres de violencia y acoso, la igualdad salarial, alianzas para fomentar el liderazgo de mujeres, comunicación inclusiva e infraestructura.

Las asistentes al evento tendrán acceso a conversaciones, entrevistas, paneles, mesas de trabajo, entre otras experiencias; y con la intención de llegar a más personas, el Summit será transmitido online en alianza con Universidades y Escuelas de Negocio.

Decididas Summit 2023: Decido invertir en mí contará con la presencia de figuras como la economista argentina y ex directora de Economía, Igualdad y Género en Argentina, Mercedes D’Alessandro; la cineasta y activista estadounidense Abigail E. Disney; la empresaria mexicana María Ariza; la diputada y activista zapoteca Eufrosina Cruz Mendoza; la profesora investigadora asociada del Departamento de Medios y Cultura Digital del ITESM y Faculty Associate de Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard Paola Ricaurte; la abogada y activista fundadora de Justice for Migrant Women, Mónica Ramírez; la directora de la Liga MX Femenil en México, Mariana Gutiérrez; la empresaria mexicana y presidenta de ManpowerGroup LatAm, Mónica Flores; la actriz productora y activista Eréndira Ibarra y la escritora española Sara Torres, por mencionar algunas.

Para sumarte a este evento que busca promover el liderazgo de las mujeres en diversos ámbitos, brindando herramientas y promoviendo una evolución social ingresa al siguiente link https://dmidecididassummit.com/

