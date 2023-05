Con el objetivo de capacitar a mujeres jóvenes para su inserción laboral en la industria de la hospitalidad, The Trust for the Americas lanza el segundo año de implementación del Proyecto CIMA (Capacitación Integral de Mujeres en Acción), en alianza con Jóvenes Constructores de la Comunidad (JCC) y el Centro Laboral México I.A.P. (CELAMEX).

Durante el lanzamiento de la segunda etapa del Proyecto CIMA, un nuevo aliado, Casa Nishi-Terán presentó el cuadernillo “Tu caja de herramientas para la vida”, un instrumento que ofrece herramientas relacionadas a temáticas como “Vivir la maternidad sin culpa”, “Conocer la Importancia de la individualidad”, “Responsabilidades dentro del hogar”, “Saber decir no”, “Disciplina desde el amor”, entre otras.

Para Lourdes Serrano, Gerente de Proyectos en México para The Trust for the Americas, CIMA busca impactar a grupos de mujeres jóvenes en la Ciudad de México, para ofrecerles un esquema de capacitación integral que brinda contenido en habilidades técnicas, para la vida, digitales y de empoderamiento. Del mismo modo, una vez que las participantes cursan y se gradúan del esquema completo, apoyamos su inserción en oportunidades laborales de calidad con enfoque en la industria hospitalidad con el fin de apoyarlas a obtener autonomía financiera y bienestar general de ellas y sus familias.

Las participantes, además, reciben acompañamiento integral y servicios de apoyo transversales, como mentorías personalizadas, seguimiento psicoemocional y estipendios.

Impulsan el empoderamiento a través del Proyecto CIMA

Es importante mencionar que, desde 2016, The Trust for the Americas trabaja en México en favor del empoderamiento de las mujeres. Entre 2016 y 2019, capacitó a más de 53 mil personas a nivel nacional, ofreciendo herramientas que permiten el desarrollo económico de las mujeres y mejorar su condición económica

En el primer año de implementación, el Proyecto CIMA capacitó a 179 mujeres en habilidades para la vida, empoderamiento, digitales y técnicas en la industria de la hospitalidad. De ellas, 119 ya se encuentran vinculadas a una oportunidad económica en algún restaurante, hotel o cafetería en la Ciudad de México, esto gracias al apoyo fundamental de los socios locales, Jóvenes Constructores de la Comunidad (JCC) y Servicios para la Juventud (SERAJ).

Para mayor información: www.trust-oea.org

