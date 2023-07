Nearshoring implica adoptar culturas de alto desempeño

En el contexto de la relocalización de inversiones o Nearshoring, es altamente recomendable que, en México, tanto empresas como colaboradores adopten una cultura laboral de evaluación de desempeño y competencias, ya que esto impulsa el desarrollo, crecimiento y productividad de ambos, que serán fundamentales para aprovechar esta oportunidad histórica de crecimiento.

En este contexto, Felipe Cuadra, experto en temas organizacionales y cofundador de Rankmi, señala que las evaluaciones de desempeño y competencias a través de software ayudan a las empresas a que sus equipos de trabajo sean más eficientes y productivos, a mejorar el diseño y organización del trabajo mediante información confiable, e incluso hacen posible la detección de competencias y habilidades altamente valoradas, además de que proporcionan datos valiosos para el diseño y ejecución de estrategias de retención de talento, programas de capacitación y en general, mejoran la marca de la empresa, elementos que serán fundamentales para hacer frente a los retos y exigencias que el Nearshoring trae consigo.

En este ámbito, el Consejo de Empresas Globales (Ceeg) estima que México podría incrementar su producto interno bruto (PIB) hasta un 2.5% en los próximos seis años debido al Nearshoring, y alcanzar niveles de inversión extranjera directa (IED) de aproximadamente 50,000 millones de dólares, oportunidad que pueden aprovechar las empresas que se preparen adecuadamente y logren afrontar el reto de aumentar su productividad de manera paralela a la demanda, y una vía es impulsar la cultura de la evaluación de desempeño y competencias.

· Las evaluaciones de rendimiento laboral, que contemplan desempeño y competencias, son fundamentales para las empresas ya que les permiten conocer sus fortalezas, pero sobre todo sus áreas de oportunidad brindan información relevante para gestionar las tareas de manera eficaz, identificar talentos y encontrar soluciones para alcanzar sus objetivos.

Los resultados de una encuesta realizada por Rankmi en México revelan la importancia de las evaluaciones de desempeño en el compromiso y la motivación laboral. Según los participantes, el 63% considera que las evaluaciones son clave para crecer y motivarse en el trabajo. Por otro lado, el 19% indicó que a veces las evaluaciones los motivan, pero no siempre; 13% manifestó que las evaluaciones no influyen en su motivación, mientras que el 6% mencionó que sus empresas no cuentan con evaluaciones en absoluto.

· El desempeño se calcula a partir de la productividad, calidad y eficiencia del trabajo del colaborador, por lo que la evaluación constante es muy relevante para aumentar su motivación y detectar e inhibir de manera temprana factores que pudieran afectar negativamente.

Para la evaluación de desempeño y competencias las herramientas digitales son de gran ayuda al ser más objetivas e imparciales, sin embargo, insiste en que deben estar alineadas con los objetivos de la organización y construir una cultura organizacional centrada en las personas, apoyando el desarrollo de los colaboradores, para así alcanzar el éxito de la organización.

