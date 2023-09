Planeación financiera, el dolor de cabeza de las PyMEs

Ante un entorno cambiante y un mercado competitivo, las empresas requieren de estrategias sólidas que les permitan gestionar sus finanzas de forma inteligente. No obstante, cuando se trata de PyMEs los retos son mayores, ya que para estas compañías la falta de liquidez o de conocimientos y herramientas para una planeación financiera eficiente pueden poner en riesgo su operatividad.

En México, el 37% de las empresas carecen de planeación financiera, ya sea porque no saben hacerla, no encuentran ningún beneficio o no cuentan con personal especializado, de acuerdo con información de la Asociación de Emprendedores de México (ASEM).

“La falta de planeación financiera es el origen de muchos problemas y pone en particular riesgo a las PyMEs mexicanas, prácticamente las desarma ante cualquier imprevisto, ya sea un atraso en el pago de clientes, baja de ventas o planes de crecimiento. Sin planeación financiera no hay forma de que una compañía crezca, puede sobrevivir, pero aquí habría que cuestionar con qué calidad de vida lo hace”, explica Gerardo Briones, Cofounder & CEO de Pagaloop, plataforma de pagos B2B que ayuda a las PyMEs a solventar sus gastos a través de sus tarjetas de crédito.

Añade que la planeación financiera puede convertirse en un dolor de cabeza cuando las empresas no cuentan con herramientas que les ayuden a realizar esta labor. “Somos emprendedores, no todólogos. Podemos ser especialistas en nuestro mercado y conocer nuestro negocio al derecho y al revés, pero eso no significa que sepamos administrarlo correctamente. Rodearse de un equipo experimentado y seguir una estrategia de planificación es la clave”, agrega Briones.

Entre los beneficios de contar con una buena planeación financiera destacan:

Planes de crecimiento efectivos Buena administración de recursos Liquidez Mayores oportunidades de obtener financiamiento Entendimiento profundo de la compañía Conocimiento de los costos reales de operación Identificación de necesidades financieras Reducción de costos fijos

¿Cómo iniciar la planeación financiera para una PyME?

Para saber dónde comenzar es necesario entender en qué punto se encuentra el emprendimiento, cuáles son sus metas y cuáles sus retos. Para ello Pagaloop recomienda:

Analizar el estado actual de la empresa: Entender el punto de partida es indispensable para conocer el estado financiero de la compañía. Definir objetivos: Es importante que todas las compañías tengan claros sus objetivos financieros a corto, mediano y largo plazo, así como el impacto de estos en toda la compañía. Evaluar riesgos y oportunidades: Una vez que se tienen claros los objetivos es momento de buscar alternativas y oportunidades, así como proyectar riesgos. Por ejemplo, definir si lo que necesita es un crédito, pero ¿en cuánto tiempo puede obtenerlo? ¿Está la empresa en posibilidad de pagarlo? ¿Para qué se va a destinar? Tomar decisiones: Tomar una decisión financiera no es una tarea sencilla, para ello lo recomendable es rodearse de profesionistas en la materia para que la elección se haga de forma más efectiva.

“Más allá de medir ingresos y costos, es importante que las PyMEs tengan claridad sobre sus finanzas y esto se logra cuando el emprendedor tiene educación financiera, conoce las herramientas disponibles para hacer crecer su negocio y se rodea de un equipo alineado a las metas”, concluye Briones.

