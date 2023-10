Administran el “happytalismo” creativo e innovador desde Guadalajara

En estos tiempos los instrumentos de medición del éxito de una empresa se basan en la rentabilidad, activos, rankings, portadas, glamur; pero pocas compañías consideran ciertos intangibles valiosos como el impacto de la felicidad en su ecosistema, llámese colaboradores, familias, clientes, proveedores, socios etc.

Después de una trayectoria de 40 años en el mercado de software administrativo en México, la firma jalisciense Contpaqi inauguró sus nuevas oficinas en la Ciudad de Guadalajara, al respecto Ing. René Torres Fragoso, Presidente Ejecutivo de la firma explico que cuando la empresa inicio en un departamento y luego una casa que ocupaba de oficina, conforme iba creciendo, iban tirando paredes para ampliarse e integrar nuevos colaboradores, lo cual pareciera una analogía, pero en realidad la sede se fue quedando pequeña.

El objetivo de la empresa con la nueva sede es impulsar mejores ambientes laborales para los colaboradores como parte del happytalismo, del cual la firma es pionera en México.

Hoy, la realidad de atender a poco más de 1 millón 200 mil usuarios principalmente PyMEs, los lleva a laborar en un nuevo espacio más acondicionado, donde la premisa se basa en la creatividad y la innovación desde ese nuevo espacio de 3600 metros cuadrados de construcción que dan cabida a 300 colaboradores.

“Para nosotros lo importante es que nuestra gente se encuentre feliz, los colaboradores, sus familias, nuestros proveedores, clientes, en realidad toda la gente que forma parte de nuestra empresa, de forma directa o indirecta”, señala Torres.

Así, la nueva sede se ubica en la Torre Interkone (Lázaro Cárdenas 3469), donde la compañía ocupará 4 pisos, del 6 al 9, que suman unos 3,600 metros cuadrados,

cada piso tiene una temática y nombre específico, con elevadores inteligentes, señalización sobre los valores y la cultura CONTPAQi en los muros, cabinas telefónicas, casilleros, comedores expandibles para hacer eventos, espacios abiertos o privados para trabajar, salas de juntas cerradas o semiabiertas, periqueras o escritorios eléctricos amoldables, además de escritorios con paletas (como en la escuela), salas y sillones individuales, e incluso un estudio de grabación aislado.

Otros espacios importantes son sus áreas recreativas, médicas y de ejercicio encaminados al confort y comodidad de los colaboradores, como un gimnasio con regaderas, áreas de lactancia y lectura, videojuegos y amenidades como futbolito y salas para descansar.

Además, los pisos 9 y 8 están conectados a un tobogán flanqueado por unos ventanales de aproximadamente 8 metros que permiten una vista increíble a la avenida Lázaro Cárdenas y al puente atirantado “Matute Remus”, un ícono de “La Perla de Occidente”.

El enfoque del “happytalismo” consiste en la búsqueda de la felicidad y la calidad de vida en el trabajo, promoviendo el balance entre la vida laboral y personal. De hecho, por 12 años CONTPAQi ha obtenido el reconocimiento como uno de los Mejores Lugares para Trabajar Great Place to Work (GPTW) en México, asimismo, por 5 años ha sido reconocida como Best Place to Code, por ser una opción atractiva para los desarrolladores de software.

Desde la nueva sede del happytalismo, Fernando Heredia

