La campaña “Un TikTok puede hacer la diferencia” impacta a las MiPyMEs

Dentro de TikTok las micro, pequeñas y mediana empresas (MiPymEs) de todo tipo de giros han encontrado una comunidad que se interesa por sus contenidos, busca sus productos, los compra y las apoya a seguir creciendo. De acuerdo con un estudio realizado por Kantar, los usuarios señalan que el sentirse entretenidos al ver un anuncio en la plataforma aumenta la probabilidad de que el 55% de ellos investigue sobre un producto o servicio que vio y el 41% que realice una compra. Tan sólo en lo que va de 2023, el Hashtag #TikTokMeHizoComprarlo tiene más de 440 millones de vistas en México.

Las MiPyEs mexicanas han encontrado un espacio en TikTok para anunciarse y hacer crecer sus negocios a través de las herramientas creativas de la plataforma. En el 2022, TikTok lanzó su plataforma de autoservicio para las pymes, quienes pueden utilizar las herramientas creativas para anunciarse de manera sencilla, rápida y sin necesitar un gran presupuesto.

“Este año estamos lanzando la campaña “Un TikTok puede hacer la diferencia” con la que buscamos dar visibilidad a estas historias de emprendedores mexicanos y reconocer su trabajo, así como el impacto que generan en la economía del país. “Con esta iniciativa queremos que más emprendedores conozcan las posibilidades que TikTok le está dando a las MiPymes mexicanas, y tengan la oportunidad de sumarse, probar las herramientas y ver los resultados en el crecimiento de sus negocios”, señaló Diana Rodríguez, Gerente de Alianzas estratégicas de Marketing de TikTok en Latinoamérica.

Emprendedores mexicanos que están triunfando en TikTok

(isma_rugs): Ismael es un joven artesano y emprendedor de la comunidad de Teotitlán del Valle en el estado de Oaxaca, quien continuó con la tradición familiar de crear tapetes artesanales de lana, la cual lleva hace más de 3 generaciones en su familia. Desde que Ismael empezó a utilizar las herramientas de TikTok, su trabajo como emprendedor llega a muchas personas e inspira a la comunidad. Al mismo tiempo, Ismael señala que con TikTok ha logrado aumentar sus ventas hasta en un 70% además, ha exportado sus productos a otros países como Estados Unidos.

Palabras del artesano Ismael Gutiérrez

“Nosotros que ya tenemos tiempo trabajando en un emprendimiento, el objetivo es motivar a más personas y animar a los emprendedores a usen Tik Tok para que puedan subir su contenido y tengan más alcance y más ventas. Y esa es la intención de esta campaña es poder llegar a más personas y a su vez, pues en mi caso particular, generar fuentes de empleo a las personas de mi comunidad en mi negocio de textiles”

“El telar que ocupamos es el pedal y el proceso es manual, es decir, artesanal, es una ventaja en la plataforma. Otra de las ventajas es seguir las tendencias. Un ejemplo fue cuando se estrenó la película de Barbie, yo realicé un tapete y tuvo su alcance, comentarios, muchas personas pidieron informes. En la pandemia salió un videojuego Among us, hice un contenido y tuvo 12 millones de vistas, esto me trajo clientes.”

“Soy un artesano, es un proceso que lleva tiempo, como emprendedores deben de ser constantes perder el miedo, no se desanimen, ser constante, permanecer, fluir, perseverancia y buscar la oportunidad y para posesionarte en la plataforma”

Fernanda Gayol (@n_de_nutricion): Fernanda es licencia en Nutrición, al terminar la carrera se enfrentó con una situación laboral complicada, por lo que decidió emprender dando consultas. Hace dos años, Fernanda abrió su cuenta de TikTok y comenzó a crear contenido de recetas fáciles, tips de nutrición, entre otra información de interés y gracias a esto, Fernanda logró construir una comunidad de más de 140 mil personas que desean informarse, aprender a tener una mejor alimentación y cuidar su salud.

Palabras de la nutrióloga Fernanda Gayol

“Soy muy auténtica, yo les hablo como si fueran mis amigos, como alguien que conozco para que aprendan de nutrición y explicarlo de una manera coloquial y amable para que cualquiera lo puede entender. Mis recetas es utilizar productos alcanzables para todos y no el ingrediente sofisticado, sino que sean cosas que todos tengamos en casa. Es decir, ricas, fáciles de hacer y saludables”.

“A los nutriólogos que van a emprender en esta plataforma mi recomendación es que sean fieles a quien son. No por querer vender y tener dinero significa que tienes que hacer cosas en lo que tu ética no te dice. A lo mejor te tardas un poco más porque muchas de esas veces es más fáciles vender cierto producto que ya tiene ese marketing, pero hacerlo tú sola, se logra y vale mucho más la pena. No hay necesidad de copiarles ni de pelearse con otros creadores de contenido. Tik Tok hizo la diferencia en mi vida, en mi negocio, yo creo que esto hizo un antes y un después en mi vida.”

“En enero tengo que reforzar que mis seguidores pongan atención a su salud, pero no hagan una dieta restrictiva, no vayan a estas dietas milagro o productos milagro. En febrero tengo que hablar de los tamales. Mis contenidos se basan por mes y dependen de las dudas que yo vea en la plataforma para seguir creando contenido.”

Esta nueva herramienta promociona contenidos orgánicos y brinda beneficios a los emprendedores como incrementar las vistas en sus videos, aumentar el engagement y tener más seguidores y visitas en su perfil.

Si eres emprendedor puedes empezar a usar Promocionar en unos sencillos pasos

Capacitación de los emprendedores

Adicionalmente, la plataforma cuenta con la iniciativa MasterTok, un programa dirigido a emprendedores y pymes que quieren conocer más de TikTok. MaterTok consiste en una serie de sesiones virtuales, donde los participantes pueden conocer de la mano de expertos de TikTok desde cómo dar sus primeros pasos en la plataforma, aprender a cómo crear, configurar y medir anuncios, hasta descubrir los mejores tips para crear contenidos en la plataforma. Para participar en MasterTok puedes acceder a las sesiones a través del siguiente enlace.

Para conocer más sobre las historias de los emprendedores de TikTok y de la campaña “Un TikTok puede hacer la diferencia” da clic en el siguiente enlace.

