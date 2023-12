Haz a tu emprendedor feliz con 5 regalos de Navidad

Cuando se trata de brindar un regalo o darse uno no existe fecha; pero al tratarse de un presente que ofrezca crecimiento personal o profesional es importante definir cuál será el adecuado respecto al negocio.

De acuerdo con YoFio , estos son 5 regalos de Navidad ideales para las y los emprendedores:

Cursos y aprendizaje continuo

El primer regalo esencial para cualquier emprendedor es el conocimiento. Un curso especializado en gestión y manejo de micronegocios o administración financiera puede marcar la diferencia en su trayectoria. Estos cursos, ofrecidos por instituciones educativas, plataformas en línea o especialistas, pueden cubrir una amplia gama de temas.

Adopción y conocimiento tecnológico

La tecnología es parte esencial de la vida cotidiana y para los negocios no es la excepción; sin embargo, cuando se trata de microempresas el nivel de adopción y conocimientos digitales es limitado. Ante esto contar con herramientas digitales básicas puede marcar un diferenciador, es decir, herramientas como computadoras, smartphone, tablets o incluso contar con internet en su establecimiento.

De acuerdo con la Encuesta 20: Era de la Incertidumbre de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), más de la mitad de los micronegocios (56.36%) no tienen computadora; sin embargo, el 76.41% cuentan con smartphone y redes sociales como WhatsApp (88.59%) o Facebook (69.57%).

Retroalimentación de los clientes

Este regalo puede ser agridulce si no se hace bien, pero muchas veces identificar áreas de mejora que el emprendedor no ha comprendido es una buena forma de ayudar al crecimiento de su negocio y que tenga los mejores resultados posibles.

“En el mundo del emprendimiento y los negocios, la retroalimentación, sobre todo de los clientes es invaluable. Puede hacerse de forma sencilla a través de una encuesta personal o por redes sociales, donde los clientes puedan señalar las áreas de mejora en términos de los productos que ofrecen y el servicio, y también profundizar en lo que sí les gusta del servicio”, añade el CEO de YoFio.

Planeación financiera 2024

Prepararse para un año nuevo lleno de retos y oportunidades en materia financiera, es clave; sin embrago, muchas empresas no lo hacen. El Estudio de Gestión Financiera de las Empresas en México de la Asociación de Emprendedores de México (ASEM), señala que en el país el 36.6% del total de las empresas no cuentan con planeación financiera, la mayoría de ellas son empresas micro y pequeñas y la principal razón es porque no saben cómo hacerlo.

Un curso de finanzas o asesoría que permita al dueño del micronegocio planear el futuro financiero de su empresa es un regalo ideal, pues no sólo le ayuda a tener una mejor calidad de vida; sino que también le da herramientas para crecer.

Créditos a la medida

El quinto regalo es algo obvio, pero no por eso menos importante. Sea de lo que sea un negocio, recibir financiamiento a la medida es vital, ya que los micronegocios suelen subsistir con márgenes apretados de ganancias e ingresos diarios y requieren apoyo financiero para poder invertir en su crecimiento.

“Navidad se caracteriza por ser una época de regalos y celebración, pero para las y los dueños de un micronegocio, también puede representar una oportunidad de adquirir herramientas vitales para su empresa, a menudo lo que más necesitan es formación y recursos que fomenten su crecimiento”, declara Alberto Bonetti CEO y fundador de YoFio, app que busca apoyar a los micronegocios a través de créditos inmediatos.

