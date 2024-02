¿Cómo puedes lograr una logística sostenible en tu e-commerce?

Cuidar del medio ambiente es responsabilidad de todos, cada persona debe ser consciente del impacto ecológico que tienen sus acciones y buscar la forma de comprometerse, aunque sea de forma pequeña, a contribuir positivamente a la causa. Los dueños de un e-commerce también pueden poner su granito de arena, pero ¿cómo? De eso se hablará en breve.

El impacto del comercio electrónico en el medio ambiente

Cada vez existen más consumidores en el mundo que desean ser cuidadosos con lo que adquieren, además, tienden a inclinarse hacia marcas que dejan en claro sus esfuerzos con el fin de que sus procesos sean amigables con el medio ambiente. ¡Y no es para menos! El cambio climático es una muestra clara de por qué es urgente tomar medidas.

Se tiene la errónea percepción de que las tiendas, al ser digitales, causan un daño menor, pero esto no es del todo cierto, pues, a final de cuentas, la producción misma del artículo que se adquiere se sigue llevando a cabo; además, los materiales que se usan para empacar los productos y los procesos de envío también se mantienen iguales.

Las próximas generaciones son las que se verán beneficiadas de las decisiones que se pongan en marcha actualmente. Si los usuarios están comenzando a cambiar sus hábitos de consumo, los dueños de tiendas en línea no se deben quedar atrás.

Cambiar de pronto los procedimientos que desarrollaban con total normalidad puede resultar un tanto desconcertante e incluso incómodo, sin embargo, no hay que perder de vista el objetivo final, que es mejorar las prácticas y hacerlas más empáticas con el entorno que nos rodea.

Transiciona a una logística sostenible en tu e-commerce

Manos a la obra. Enlistaremos para ti algunas acciones que puedes empezar a implementar en tu negocio.

Subraya el compromiso de tu marca con el medio ambiente

Comparte con tus clientes de qué manera tu e-commerce está dispuesto a mitigar el impacto ecológico, ya sea a través de publicaciones en tus redes sociales o en un apartado de tu sitio web. Igualmente, considera la opción de crear y difundir contenido a tus clientes para que estén informados sobre estos temas tan importantes.

Embalajes distintos

A todos nos ha pasado que compramos un producto de dimensiones pequeñas y llega a nuestras casas en una caja inmensa o protegido con cantidades exageradas de plástico.

No se juzga las intenciones de los comercios electrónicos de enviar los artículos de un modo que prevenga el daño imprevisto de los mismos, pero tampoco es correcto que se abuse desmesuradamente de los materiales; en especial cuando la gente tampoco les da un segundo uso y se limita a tirar todo a la basura.

Las empresas de logística para e-commerce conscientes deben entender que no todas las compras tienen que venir en empaques del tamaño de Godzilla para que cuenten con una protección adecuada.

Por otro lado, no se debe descartar la idea de que poco a poco se pongan en práctica métodos de embalaje reciclado o biodegradable.

Una política de devolución concisa

Los clientes agradecen la posibilidad de devolver algo (bajo ciertos términos, claro), en especial, si se trata de una cosa que solo vieron en una pantalla. Integrar una política de devolución a tu negocio incrementa la confianza de los compradores, sin embargo, puede resultar perjudicial si no se redacta con cuidado.

No se trata de devolver por devolver, ni siquiera bajo la excusa de que no fue del agrado del usuario. Por supuesto, nunca faltará el caso en el que lo adquirido no fue lo correcto y se deba hacer válida la política, no obstante, si se promueve la devolución de artículos por cualquier razón, el impacto medioambiental se verá comprometido.

Datos de Capital One señalan que el 20% de los consumidores tiene más posibilidades de devolver productos comprados en línea que de una tienda física, ¡por ello, pon atención a tu política!

Entregas optimizadas

Las prácticas de las paqueterías está fuera del control de un e-commerce, pero lo que sí está en sus manos, es optar por una que comparta la misma visión sobre la sustentabilidad y se preocupe, por ejemplo, de establecer rutas de entrega en la que se cuide el consumo de combustible y las emisiones de carbono.

Como se ha podido observar, el e-commerce va cobrando cada vez más fuerza en todo el mundo, el fulfillment eficaz en países como México se ve reflejado en los siguientes datos de Statista: durante 2023, más de un 54% de la población mexicana, adquirió artículos o servicios en línea.

Este crecimiento debe ser celebrado e incentivado, aunque también regulado desde la perspectiva de la sustentabilidad. Un negocio que comienza a fomentar una logística consciente de su huella ambiental, motiva a los clientes a que también reevalúen sus propias formas de consumo. ¡Y viceversa! Las personas pueden instar a los negocios a que se sumen a empatizar con las circunstancias actuales.

Actuemos pensando en el futuro y en el bien común.

No te olvides de dejarnos tus comentarios

Te puede interesar esta nota Fomenta el hábito del ahorro en 2024