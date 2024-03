Usar emojis en tu marketing de e-commerce aumenta tu potencial

Los emojis han pasado de ser simplemente una moda para convertirse en un elemento fundamental en la comunicación digital. Con su capacidad para transmitir tono, subtexto e incluso ironía, los emojis se han integrado de manera intrínseca en nuestras interacciones diarias. En este contexto, CleverTap, la plataforma de engagement all in one, ha presentado la edición de e-commerce de su Informe “Art of Emoji”, arrojando luz sobre cuáles emojis son los más comunes, cuáles tienen un mejor desempeño y cuáles deben evitarse.

Desde su creación en 1998, los emojis han demostrado ser un medio altamente efectivo para comunicar emociones y agregar un toque personal a los mensajes digitales. Según el Informe Anual 2023 de Emojipedia, el uso de emojis ha experimentado un notable aumento del 77% con respecto al año anterior, reflejando su creciente importancia en la comunicación contemporánea.

En la actualidad, las marcas han reconocido el valor estratégico de los emojis, con el 60% de las notificaciones push globales utilizando estos caracteres visuales. El informe de CleverTap revela que las notificaciones que incorporan emojis generan un 12% más de clics en comparación con aquellas que carecen de ellos, subrayando su papel como una herramienta persuasiva para establecer conexiones más profundas con los clientes.

Para obtener una comprensión más detallada del uso de emojis en el marketing de e-commerce, CleverTap analizó 10 mil millones de datos procedentes de 40 millones de notificaciones push enviadas por plataformas de comercio electrónico en todo el mundo. Los hallazgos revelaron que, independientemente de la región, las marcas de e-commerce utilizan solo el 20% de los emojis con mejor rendimiento en sus mensajes. Además, en algunas regiones, hasta el 30% de los emojis más utilizados mostraron un rendimiento inferior.

Con el objetivo de ayudar a los profesionales del marketing a maximizar el impacto de los emojis en sus estrategias, el informe de CleverTap desglosa el rendimiento de estos caracteres visuales por región, destacando aquellos más utilizados, los de mejor desempeño y aquellos que deberían evitarse.

Marcell Rosa, Líder Regional de América Latina de CleverTap, enfatizó la importancia de utilizar los emojis de manera contextualmente relevante, señalando que su uso indiscriminado podría diluir su efectividad. Rosa también destacó el potencial futuro de los emojis en la interacción con el cliente, sugiriendo que los avances en MarTech permitirán una hiperpersonalización aún mayor de esta experiencia, adaptando los emojis según el sentimiento y el contexto de la conversación.

Además, Rosa señaló que la integración más amplia de los emojis con tecnologías como la realidad aumentada y virtual podría redefinir la forma en que los clientes interactúan con los productos y servicios, mejorando así sus experiencias de compra en general.

En resumen, el Informe “Art of Emoji” de CleverTap ofrece una visión perspicaz sobre el uso de los emojis en el marketing de e-commerce, destacando su importancia y potencial futuro en la construcción de conexiones significativas con los clientes en la era digital.

