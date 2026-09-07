Cuenta Negocio de Mercado Pago  para acompañar el crecimiento de las pymes

Para seguir el impulso y desarrollo de las pymes mexicanas, Mercado Pago lanza Cuenta Negocio, una experiencia gratuita para pymes físicas y digitales que promete beneficios en soluciones de cobro, financiamiento y herramientas de gestión en un mismo lugar.

Cuenta Negocio responde a las necesidades de las pymes conforme aumenta su operación, en aspectos como administración de recursos, liquidez, financiamiento y gestión. Actualmente, son más de un millón de pymes las que se benefician del ecosistema de Mercado Pago y Mercado Libre, por lo que esta experiencia permitirá facilitar su organización financiera.

“Las pymes en crecimiento enfrentan nuevos retos en la gestión de su operación, desde administrar sus recursos hasta mantener la liquidez y contar con herramientas para tomar decisiones. Con Cuenta Negocio integramos beneficios en soluciones de cobro, financiamiento y gestión todo dentro de la misma app de Mercado Pago, para facilitar la administración del negocio y que las pymes puedan enfocarse en continuar creciendo”, señaló Enrique Horcasitas, director SR de Pymes de Mercado Pago México.

Cuenta Negocio integra:

Condiciones preferenciales de cobro en terminales Point que mejoran conforme aumenta la operación del negocio.

Mejores condiciones para aceptar compras a meses sin intereses. Hasta 3, 4 y 6 meses sin intereses con la tasa más baja.

Ingreso y retiro de efectivo sin costo en cualquier cajero y miles de puntos adicionales de la red de Mercado Pago.

Alternativas de crédito ágiles, sin papeleo y disponibles en minutos.

Software de gestión para administrar inventarios, emisión de facturas ilimitadas, dar seguimiento al desempeño y tomar decisiones de negocio.

Precios mayoristas en Mercado Libre Negocios.

Atención personalizada con acompañamiento vía WhatsApp.

La propuesta se suma a la infraestructura que Mercado Pago ha desarrollado para atender las necesidades de los negocios en México. Actualmente, cuenta con más de un millón de terminales Point activas en el país y permite a comercios de distintos tamaños aceptar pagos digitales y ofrecer alternativas como pagos sin contacto.

El financiamiento también forma parte de esta propuesta. Mercado Pago ha otorgado más de 2.5 millones de créditos a más de 400 mil pymes en México, de las cuales 40 % son lideradas por mujeres, ampliando las alternativas de acceso a capital para negocios que buscan continuar con su crecimiento.

Cuenta Negocio está disponible para personas morales y personas físicas con actividad empresarial que tengan una facturación a partir de 100 mil pesos mensuales y que cuenten con un perfil de negocio en la app de Mercado Pago, a través del uso de alguna de sus soluciones como terminales, procesadores de pago o ventas dentro del Marketplace de Mercado Libre.