Inventario, donde las empresas pierden dinero inadvertido

Cuando se habla de rentabilidad empresarial, de acuerdo a Odoo, la conversación suele centrarse en ventas, marketing o crecimiento. Sin embargo, existe un área que muchas veces pasa desapercibida y que puede tener un impacto directo en las finanzas de cualquier organización: la gestión de inventarios.

Investigaciones sobre retail estiman que las imprecisiones en inventario pueden representar pérdidas cercanas a 4 % de las ventas anuales, debido a productos que el sistema marca como disponibles cuando en realidad no lo están. Además, de acuerdo con el Estudio de Venta Online 2026 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), siete de cada diez compradores digitales en México viven en la omnicanalidad como un hábito natural. Es decir, esperan encontrar la misma disponibilidad de productos, información y experiencia sin importar si compran en línea o en una tienda física. Para ellos, contar con inventarios unificados ya no es un diferenciador, sino un estándar.

A pesar de esto, organizaciones continúan gestionando sus inventarios con procesos manuales, registros desactualizados o sistemas desconectados que limitan la visibilidad de su operación.

“El inventario suele percibirse como una función operativa, cuando en realidad es uno de los principales indicadores de salud financiera de una empresa. Una mala gestión puede afectar desde el flujo de efectivo hasta la capacidad de cumplir con las expectativas del cliente”, explica Miquel Torner, director general de Odoo México.

Las consecuencias suelen aparecer de manera silenciosa. Un exceso de inventario puede inmovilizar recursos financieros que podrían destinarse a otras áreas del negocio y, por el contrario, la falta de disponibilidad de productos puede traducirse en ventas perdidas y experiencias negativas para el cliente.

La complejidad aumenta cuando las áreas de ventas, compras, logística y finanzas trabajan con información distinta. En estos escenarios, los errores se multiplican y la capacidad de reacción disminuye. No es casualidad que, según el mismo estudio de AMVO, uno de los principales puntos de dolor para los compradores digitales sea recibir productos incompletos o enfrentar problemas relacionados con la entrega. Detrás de muchas de estas experiencias suele existir un problema de visibilidad o coordinación dentro de la operación.

En este contexto, el inventario ha dejado de ser únicamente una herramienta de control para convertirse en el punto donde convergen distintas áreas del negocio. Más que un almacén de productos, funciona como un verdadero cerebro logístico, capaz de conectar información sobre ventas, abastecimiento, movimientos de mercancía y desempeño operativo.

“Muchas empresas analizan sus ventas diariamente, pero pocas revisan su inventario con la misma profundidad. Ahí es donde suelen acumularse costos invisibles que afectan directamente la rentabilidad del negocio”, añade Torner.

Ante este panorama, la gestión de inventarios ha evolucionado de una necesidad logística a una herramienta estratégica. Las empresas ya no necesitan únicamente saber cuántos productos tienen disponibles, sino entender cómo se mueven, cuáles son los de mayor rotación y qué impacto tienen esas decisiones en la rentabilidad.

Así, Odoo promete que el inventario se integra directamente con los módulos de ventas, compras y finanzas, permitiendo que cada movimiento se actualice automáticamente en tiempo real. Lo cual reduciría errores, mejoraría la trazabilidad y ofrecería una visión más precisa de la operación.

Porque al final, el inventario no es solo una cuestión de logística. Es una herramienta que refleja cómo se mueve el negocio, cómo se administra el capital y qué tan preparada está una empresa para responder a las exigencias de un mercado cada vez más dinámico.