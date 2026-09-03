La digitalización prepara a las pymes para solicitar financiamiento

Para muchas pequeñas y medianas empresas mexicanas, la digitalización suele asociarse con vender más, emitir facturas con mayor rapidez o reducir tareas manuales. Sin embargo, su alcance puede ser mayor: contar con información financiera ordenada, actualizada y disponible también es un paso fundamental para que los negocios estén mejor preparados cuando necesitan solicitar financiamiento.

La relevancia de este tema crece en un momento en el que programas como los de Nacional Financiera (Nafin) impulsan esquemas de crédito para mipymes dentro de Plan México. Entre los requisitos señalados por la institución para acceder a este tipo de financiamiento se encuentran contar con historial crediticio adecuado y mantener actualizada la información legal y financiera del negocio.

Para Jakub Roubal, CRO de Alegra, este requisito revela una oportunidad que las pequeñas empresas suelen pasar por alto: “Una pyme no debería comenzar a ordenar sus números el día que decide solicitar un crédito. La información sobre ventas, gastos, facturas emitidas, cuentas por cobrar y flujo de efectivo debe formar parte de la operación cotidiana. Digitalizar no solo ayuda a trabajar más rápido; permite conocer mejor el negocio y llegar con mayor preparación a decisiones de crecimiento”.

De acuerdo con el estudio Pulso Pymes LATAM 2026, realizado por Alegra, 55.5 % de las pymes mexicanas consultadas mantiene un nivel de automatización nulo o muy bajo. Además, 55.6 % resolvía sus tareas administrativas principalmente a través de Excel u hojas de cálculo.

Esta dependencia de procesos manuales puede limitar la visibilidad de un negocio sobre su propia situación financiera. En México, 27.8 % de las pymes consultadas identifica el cobro y el seguimiento a pagos como el proceso en el que más tiempo pierde por falta de automatización. En la práctica, esto puede dificultar que un empresario tenga claridad oportuna sobre su cartera, sus ingresos reales y el efectivo disponible para operar o invertir.

“La conversación sobre financiamiento suele enfocarse en el monto, la tasa o la garantía. Pero antes de esa conversación existe otra: saber cuánto se vende, cuánto se cobra, qué gastos se tienen y cuál es la capacidad real de pago. Sin información actualizada, la empresa toma decisiones a ciegas”, explica Roubal.

El estudio también muestra que 38.9% de las pymes mexicanas consultadas espera que la tecnología contribuya a mejorar la productividad de su equipo y que 77.7 % considera muy o bastante prioritario automatizar sus procesos administrativos o contables durante los próximos 12 meses.

Para las pequeñas empresas que buscan prepararse para una futura solicitud de financiamiento, Alegra recomienda comenzar con cuatro acciones prácticas:

Registrar ventas, gastos y movimientos de caja de manera consistente.

Emitir y organizar facturas desde una plataforma centralizada.

Dar seguimiento puntual a las cuentas por cobrar y establecer alertas de vencimiento.

Revisar periódicamente reportes de ingresos, gastos, cartera y flujo de efectivo.

“Las empresas no necesitan esperar a ser grandes para operar con información clara. La tecnología permite que un negocio pequeño tenga visibilidad de sus números y use esos datos para tomar mejores decisiones. Esa disciplina puede marcar una diferencia cuando llega el momento de crecer, invertir o solicitar financiamiento”, concluye el directivo.