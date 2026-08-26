La IA automatiza, el crecimiento empresarial es un asunto de personas

La inteligencia artificial está transformando la forma en que operan las empresas. Desde la generación de contenido hasta el análisis de información y el diseño de estrategias, cada vez más organizaciones incorporan estas herramientas para ganar eficiencia. Sin embargo, conforme avanza su adopción, también surge una conclusión inesperada: automatizar procesos no significa automatizar la confianza.

De acuerdo con The State of Communities Report 2026, elaborado por MUTUO, 62 % de las organizaciones ya utiliza inteligencia artificial para crear contenido y 42 % para apoyar procesos estratégicos, pero solo 9 % la emplea para fortalecer la interacción entre personas dentro de sus comunidades. Al mismo tiempo, 42 % considera que la IA no reducirá el ruido digital ni facilitará una mejor conexión humana, mientras que 82 % observa que las personas buscan cada vez más espacios presenciales y libres de pantallas.

Lejos de desplazar el factor humano, estos resultados están llevando a muchas organizaciones a replantear su estrategia de crecimiento. El reto ya no consiste únicamente en atraer atención o aumentar el número de seguidores, sino en construir comunidades, es decir, espacios donde clientes, usuarios, aliados o colaboradores generan relaciones entre sí y con la organización de manera constante.

El estudio identifica una diferencia importante. Una audiencia consume contenido; una comunidad crea vínculos. Mientras en una audiencia la comunicación ocurre principalmente en una sola dirección, una comunidad favorece la interacción entre sus miembros, la colaboración y el sentido de pertenencia, elementos que fortalecen la permanencia y la confianza en el largo plazo.

“Durante muchos años las empresas compitieron por captar atención. Hoy la diferencia ya no está en quién publica más contenido, sino en quién logra construir relaciones que permanezcan más allá del algoritmo”, señala Santiago Espinosa, CEO y cofundador de MUTUO.

Los datos muestran que todavía existe una brecha importante entre ambas estrategias. Solo 49 % de las organizaciones afirma que sus miembros interactúan activamente entre sí, mientras que 17 % reconoce que continúa operando bajo un modelo de audiencia, donde la empresa habla y las personas únicamente escuchan. Además, 74 % identifica que sus miembros buscan conectar con otras personas y 73 % pertenecer a un grupo, muy por encima de quienes buscan únicamente consumir contenido o alcanzar estatus.

El cambio también comienza a reflejarse en resultados de negocio: 65 % de las organizaciones reporta un impacto verificable en el negocio y 70 % observa una mayor permanencia entre quienes participan en sus comunidades. Sin embargo, solo 38 % relaciona esos resultados con ventas y apenas 11 % mide formalmente el abandono de miembros (churn), lo que evidencia que la inversión está avanzando más rápido que la capacidad para medir su retorno.

“Muchas organizaciones todavía confunden tener una audiencia con construir una comunidad. La diferencia no está en el tamaño, sino en la calidad de las relaciones. Una audiencia consume; una comunidad participa, recomienda y permanece. Ahí empieza a generarse valor para el negocio”, refiere el confundador de MUTUO.

El estudio también revela que esta transición ya se refleja en las decisiones de inversión: 86 % de las organizaciones mantuvo o incrementó su presupuesto, señal de que las empresas están apostando por modelos que fortalezcan la confianza y las relaciones de largo plazo, aunque todavía enfrentan el desafío de traducir esos beneficios en indicadores comprensibles para la alta dirección.

“La inteligencia artificial seguirá automatizando procesos, pero difícilmente reemplazará aquello que hace que una persona vuelva, recomiende una marca o decida quedarse. Las empresas que entiendan la diferencia entre construir audiencias y construir comunidades tendrán una ventaja competitiva mucho más difícil de copiar”, concluye Espinosa.