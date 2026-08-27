 La manufactura mexicana pierde proyectos antes de cotizar por falta de presencia digital

Un comprador industrial en Estados Unidos que necesita una pieza de alta precisión ya no levanta el teléfono ni recorre una feria, escribe la especificación en un buscador o en una herramienta de inteligencia artificial y espera una lista de proveedores verificables. Sin embargo, buena parte de la capacidad manufacturera mexicana, aunque está lista para fabricar esa pieza, simplemente no aparece en los resultados.

“Vemos compradores dispuestos a asignar proyectos de alto valor a proveedores mexicanos, pero la decisión se frena cuando no encuentran información clara sobre capacidad instalada, certificaciones o tiempos de entrega. No es falta de interés en México es falta de información accesible al momento de decidir”, explica Juan Pablo Estrada, cofundador y CEO de Radii, compañía que conecta a empresas con proveedores de manufactura industrial.

La brecha ya no se limita al comercio electrónico. La manufactura mexicana, que genera 20 % del PIB y 90 % de las exportaciones del país, se encuentra todavía en una fase temprana de adopción de inteligencia artificial y herramientas digitales, de acuerdo con un estudio presentado en 2026 por el Centro México Digital con base en los Censos Económicos 2024 del INEGI.

Ahora, el comprador descarta proveedores que no logra verificar en los primeros minutos de búsqueda. Ese filtro puede dejar fuera tanto a una planta con maquinaria de punta como a una que simplemente no publicó su capacidad, certificaciones o tiempos de entrega en canales digitales.

Radii procesa alrededor de 1,000 solicitudes mensuales, 65 % originadas en México y 35 % en Estados Unidos, para sectores como automotriz y aeroespacial, una señal de que existe demanda por localizar, además es necesario validar proveedores industriales en el país.

La ausencia digital puede sacar del proceso a un proveedor técnicamente capaz antes de que compita por precio o calidad. En un contexto donde la relocalización productiva ha puesto a México en el radar de compradores internacionales, la diferencia entre ganar o perder un proyecto puede depender de algo tan básico como ser encontrado a tiempo.

Para las manufactureras, el reto es resolver primero un problema simple: hacer visible, verificable y consultable en línea la capacidad que ya tienen instalada. De acuerdo con Radii estas son cuatro acciones que pueden realizar para no quedar fuera.

1. Documentar la capacidad instalada con información verificable

No basta con afirmar que se puede fabricar una pieza o componente. Los compradores necesitan encontrar especificaciones técnicas, procesos, certificaciones, industrias atendidas y capacidad de producción en un formato claro. Si esa información no está disponible, el proveedor puede quedar descartado antes del primer contacto.

2. Construir una presencia digital orientada a compradores industriales

Un sitio web debe responder las preguntas que un área de compras o ingeniería necesita resolver en minutos: qué fabrica la empresa, con qué materiales trabaja, qué procesos domina, dónde opera y cómo solicitar una cotización. La presencia digital deja de ser institucional para convertirse en una herramienta comercial.

3. Mantener actualizada la información en plataformas donde buscan las empresas

Muchas áreas de compras comienzan la búsqueda de proveedores en directorios especializados o plataformas de vinculación industrial. Contar con perfiles completos y actualizados facilita que la empresa aparezca cuando un comprador busca capacidades específicas. En este proceso, plataformas como Radii ayudan a concentrar y validar información técnica de proveedores para que las empresas puedan identificar opciones acordes con los requerimientos de cada proyecto, sin sustituir la evaluación comercial o técnica posterior. 4. Responder con rapidez y estructura a las solicitudes de información

Una cotización tarda en llegar porque antes suele existir una etapa de validación técnica. Tener fichas de productos, capacidades, certificaciones, tiempos de entrega y contactos definidos permite responder con mayor velocidad. En cadenas de suministro donde los proyectos avanzan contra reloj, la rapidez para acreditar capacidades puede ser tan importante como el precio final.