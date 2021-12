Consejos a retailers y compradores en fiestas decembrinas

Ahora que se acerca la temporada navideña, los retailers mantienen una perspectiva sorprendentemente optimista para la temporada de compras navideñas de este año gracias a los últimos números publicados por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). Durante el mes de octubre de este año, se reportó un crecimiento del 11.6 por ciento a ventas comparables, aquellas tiendas con más de un año en operación, y 13.6 por ciento a totales. Este indicador se coloca como el mejor octubre desde que se tenga registro y como la segunda aceleración al hilo, pues agosto y septiembre a tiendas comparables crecieron 4.5 y 10.1 por ciento; y a totales 6.4 y 11.9 por ciento. Aunque, como se indica en la Encuesta de contratación en festivos minoristas en Estados Unidos de 2021 de UKG, el 88% de los retailers está entrando en esta temporada alta de festividades todavía preocupados por el agotamiento y fatiga entre los asociados de tienda y el 52% dice que la seguridad de COVID-19 sigue siendo su prioridad número uno para el resto de 2021 y más allá.

Los retailers también esperan que el cumplimiento en la tienda sea más frecuente en esta temporada navideña que en 2020. El 88% de los minoristas espera que muchos clientes sigan prefiriendo comprar con el menor contacto posible, lo que significa que las tiendas deben estar preparadas para ofrecer servicios del personal para “pick-up” en tienda y envío a domicilio desde la tienda. Un sorprendente 75% de los minoristas dijo que las expectativas de los clientes son más altas de lo que las tiendas pueden satisfacer en términos de servicio debido a la escasez de mano de obra. Las tiendas deben estar continuamente preparadas para cambiar sus operaciones en torno a las necesidades cambiantes de los consumidores.

Consejos para los retailers

Esta temporada de fiestas, los minoristas se enfrentan al reto de atraer y no solo retener a los trabajadores de temporada, sino también a los de tiempo completo. Según la encuesta de UKG, el 73% de los minoristas afirma que “parece que la gente ya no quiere trabajar en el comercio minorista”. Los empleados siguen teniendo miedo de contagiarse de COVID-19 en el trabajo, y el 32% de los retailers dicen que el trabajo de primera línea durante la pandemia ha sido especialmente agotador. Los empleados buscan sueldos más altos, beneficios que no son tradicionales para la industria, y mayor flexibilidad en los horarios, particularmente durante la temporada de vacaciones.

Como resultado, se espera que la falta de personal y rotación de personal afecten especialmente a las tiendas esta temporada. El 83% de los minoristas están de acuerdo: Hoy en día es más difícil retener a los buenos empleados que atraer nuevos talentos. Ahora más que nunca, los gerentes de tienda tienen que hacer turnos extra para cubrir la falta de personal, además de formar e incorporar a los nuevos empleados a lo largo de la temporada. Además, el 78% de los minoristas que obtienen malos resultados afirman que sus tiendas carecen de personal al menos una vez a la semana, y un no tan sorprendente 94% de los minoristas coinciden en que sus tiendas están “desesperadas por talento”.

Esto plantea la cuestión de qué pueden hacer los retailers para intentar retener y comprometer a sus empleados. Los minoristas deben centrarse en lo que realmente importa a los colaboradores e invertir en los asociados de las tiendas a largo plazo, en lugar de a corto plazo. Al igual que estamos descubriendo en el lugar de trabajo en general, los empleados del retail quieren tener un sentido de pertenencia, aprecio y beneficios que den prioridad a su equilibrio entre vida y trabajo. Las bonificaciones, los descuentos en tienda y las ventajas laborales están muy bien, pero los minoristas deben considerar beneficios que realmente satisfagan sus necesidades, ya sea en términos de salario, flexibilidad, beneficios o cultura. Por ejemplo, el 54% de los minoristas garantizan a los empleados un número mínimo de horas programadas a la semana, lo que proporciona un nivel de estabilidad que la mayoría de los empleados desean, junto con el 63% de los minoristas que aumentan el salario para las contrataciones de temporada.

Además, muchos retailers (7 de cada 10) lo han reconocido y han realizado inversiones directas a largo plazo en su personal, incluyendo flexibilización de los horarios de trabajo para permitirles tomar decisiones. Por último, y lo más importante a tener en cuenta, es buscar la opinión de la primera línea y dar pequeños pasos hacia un cambio positivo para demostrar la inversión en ellos. Las personas son el elemento diferenciador en el comercio minorista físico. Una inversión directa en su bienestar es una inversión directa en los clientes y en la empresa en su conjunto.

Consejos para los compradores

Mientras los retailers luchan por superar más retos que nunca esta temporada, es nuestra labor como consumidores tener mucha más paciencia a los trabajadores del sector minorista. En general, muchos compradores se están cansando de las carencias y deficiencias, lo que supone un reto, ya que el 75% de los retailers observan que las expectativas de los clientes son hoy más altas que lo que sus tiendas pueden ofrecer en términos de servicio.

Como se mencionó anteriormente, un tercio de los minoristas (32%) atribuyen el hecho de que la gente no quiera trabajar en el comercio minorista al hecho de que el trabajo de primera línea en el retail ha sido particularmente agotador durante la pandemia y, según RetailWeek, el 88% de los empleados de primera línea del comercio minorista experimentaron abuso verbal durante la pandemia. Para los compradores de esta temporada de vacaciones, es imperativo que recordemos ser pacientes y ser AMABLES con los trabajadores del retail que se presentan – porque sabemos que son menos, y no es probable que mejore pronto. De hecho, la falta de personal en las tiendas será difícil de evitar esta temporada: el 26% de los minoristas creen que les faltará personal todos los días. Deberíamos apreciar a los empleados que deciden presentarse cada día y recordarles que estamos agradecidos, porque están haciendo todo lo posible para asegurar que usted sea atendido y sonría aunque sus circunstancias probablemente no sean tan alegres como en las fiestas pasadas.

Hay una demanda reprimida y más razones para dar a nuestros seres queridos y a los necesitados, dado otro año de tiempos difíciles por la pandemia, lo que significa que las tiendas estarán más ocupadas que nunca. En estas fiestas, asegúrese de estar seguro durante sus excursiones de compras, sea paciente con las tiendas y los empleados, y ¡no olvide dar las gracias a un trabajador del retail!

