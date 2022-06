Hay una frase atribuida a Bill Gates que dice “Si tu negocio no está en internet, tu negocio no existe”. Sin embargo, ¿sabías que tener presencia en la red no es suficiente para ser visible ante tus clientes potenciales? Si has notado que tu sitio web no tiene el tráfico esperado, en este artículo te explicamos qué podría estar pasando.

Para ser visibles ante el mercado que queremos impactar es importante aparecer en los resultados de los buscadores. Esto se logra mediante el posicionamiento SEO (Search Engine Optimization), Clean Ranks, empresa de servicios SEO especializados, nos explica los factores que Google considera para relegar una página web.

5 Errores que podrían llevarte a ser invisible para tus clientes

Se trata de errores u omisiones que se cometen por descuido o desconocimiento, pero que podrían influir para que tu negocio no sea indexado o considerado en los buscadores. Revisa si pudieras estar cometiendo alguno:

1. ¿Tu sitio web está desactualizado?

Hoy en día casi todos los negocios cuentan con un sitio en internet. Sin embargo, no sólo basta con crearlo. Es necesario actualizarlo constantemente, porque mientras más reciente sea el contenido del sitio es mejor valorado por los buscadores y es más probable que lo muestren en sus páginas de resultados (SERP).

Lo anterior se debe a que Google da prioridad a la información actualizada, debido a que su objetivo es mostrar el contenido de mayor utilidad a los usuarios, aquella que le sea más fácil de consumir y que satisfaga sus necesidades de información. El motor de búsqueda es capaz de identificar estas características y si una página o dominio no parece ofrecer información actualizada, la descarta.

2. Tu sitio web no está optimizado

Como mencionamos, la prioridad de los motores de búsqueda es ofrecer resultados que garanticen la satisfacción de los usuarios. Es por ello que otro de los factores que consideran para indexarlos son las características técnicas del sitio: velocidad de carga y que no marque errores, por ejemplo.

Consiste en tener una estructura clara, capaz de guiar a los clientes para navegar fácilmente en él, contar con las etiquetas XML adecuadas, URL´s amigables al motor de búsqueda y al usuario; verificar que no tenga enlaces rotos, entre otros. Para descartar errores de este tipo en tu página web es importante realizar una auditoría técnica en SEO por parte de especialistas.

No compartes contenido de valor

Seguro tienes mucha información que podrías compartir con tus clientes potenciales y tu sitio web es el espacio ideal para compartirla, mediante un blog de marca que responda a posibles dudas que puedan tener los clientes. Para ganar visibilidad en internet es importante generar contenido de utilidad para los usuarios y, sobre todo, que sea original.

Lo más recomendable es crear una estrategia de contenidos SEO, es decir, que estén optimizados mediante el uso de las palabras clave o keywords asociadas a tu negocio, que están relacionadas con las búsquedas de los usuarios. Las empresas de posicionamiento web pueden apoyarte con un Keyword Research para identificar los términos que más convienen a tu negocio.

Tu sitio no ofrece una buena experiencia de usuario

Regresando a la idea de que la prioridad de los buscadores es satisfacer a los usuarios, la facilidad con que un internauta puede interactuar con un sitio web es otra de las características más consideradas por Google para mostrarla en sus resultados.

Lo anterior tiene que ver con la facilidad para acceder a los contenidos, por ejemplo, que no tarde en cargar y que el sitio tenga un diseño responsivo para visualizarlo en dispositivos móviles. Cuando un usuario no tiene una buena experiencia saldrá de la página y esto será considerado por Google para restarle credibilidad.

¿No tienes blacklinks o son negativos?

Dentro de una estrategia de optimización, uno de los factores clave para ganar posicionamiento es la autoridad. Un término que hace referencia a la credibilidad que un sitio tiene en internet y que se mide con relación al número de enlaces entrantes o backlinks, que son links colocados en sitios externos que dirigen hacia el sitio web. Una estrategia de Link Building consiste en conseguir este tipo de referencias en blogs o sitios con credibilidad.

Sin embargo, es importante también considerar que no todos los backlinks suman a tu marca, ya que algunos de estos, por el contrario, pueden llevar a tu sitio a ser penalizado, por ser interpretados por Google como poco orgánicos. La buena noticia es que existen herramientas que los especialistas SEO utilizan para eliminarlos.

Conclusión

Tener un sitio web para tu negocio no es suficiente para tener presencia en internet y, sobre todo, ser visible para tus clientes actuales y potenciales. Si quieres asegurarte de que tu negocio aparece actualmente en Google, es importante que te acerques a especialistas que puedan realizar una auditoría SEO técnica y optimizar tu página para ganar visibilidad en internet.

