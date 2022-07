¿Existe una relación directa entre la cantidad de tiempo que estamos trabajando y la productividad? Un estudio de 2014 realizado por John Pencavel de la Universidad de Stanford, ya demostraba que la producción de los empleados cae drásticamente después de una semana de 50hs y el panorama puede ser mucho peor excediendo ese número; tanto que una persona que trabaja 70hs semanales no produce nada adicional en esas horas excedentes.

Ahora que las oficinas ya volvieron a abrir y que el trabajo remoto no es más obligatorio, es momento de que se puedan replantear las dinámicas laborales no sólo en términos de donde se trabaja sino de cómo se mide la productividad. No obstante, según el estudio “Regreso a la oficina 2022” realizado por Citrix y Onepoll en Brasil, Colombia y México el 48% de los empleados entrevistados ya están trabajando los 5 días de la semana desde la oficina. Al pedirles que describan su jornada laboral el 63% refiere jornadas de 9 a 5 sin flexibilidad. Y el 44% ha regresado al edificio corporativo por un pedido de su jefe de volver a la presencialidad total.

¿Vamos camino a ganar mayor soberanía del tiempo de trabajo?

A su vez, a mayor tiempo que pasamos trabajando menor es el tiempo que le dedicamos a nuestra vida personal y esto obviamente impacta en nuestra salud y motivación. Por ejemplo, datos recientes de la OCDE dejaron en evidencia que México y Colombia son los países con peor balance entre el trabajo y la vida personal.

El crecimiento del trabajo híbrido a nivel global viene a dar respuesta a las necesidades de los empleados de mayor flexibilidad, incluso en algunos países de la región se debate la semana de 4 días aunque poniendo énfasis en cumplir la misma cantidad de horas semanales que se logran en 5 días de trabajo. La realidad es que estos modelos no podrán avanzar sin un cambio en la mirada de los jefes y en las políticas y culturas corporativas en pos de aceptar la flexibilidad y darle la posibilidad al trabajo por objetivos. En este sentido, un 58% de empleados de Brasil, Colombia y México elegirían el trabajo híbrido si pudieran hacerlo, y un 23% de ellos desearía que fuera con la flexibilidad de elegir cuándo y dónde trabajar. En relación a la semana laboral de 4 días, en esos mismos países el 82% la aceptaría siempre y cuando mantuviera el mismo salario.

En términos tecnológicos, las soluciones de TI para abordar estos modelos de forma eficiente ya existen; más aún con la aceleración digital de los últimos años. De hecho, la tecnología se presenta como una aliada de la flexibilidad permitiendo empoderar a los empleados, desbloquear su talento, optimizar su tiempo y ayudarlos a cumplir sus objetivos.

Seguir construyendo el futuro del trabajo con el mindset de que más horas equivale a más productividad es un error que seguimos arrastrando del pasado. Y aunque existe tecnología para apoyar los nuevos modelos de trabajo, se necesita un trabajo en conjunto de toda la organización para implementarlos de forma exitosa donde el liderazgo y la cultura tienen que dar el puntapié inicial.

Juan Manuel Gómez, vicepresidente de Citrix Latinoamérica y El Caribe

