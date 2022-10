Las PyMEs constituyen la mayor proporción de negocios en México y generan la gran mayoría del empleo, además son impulsoras del desarrollo económico. Sin embargo, entre sus mayores retos destacan la falta de acceso al financiamiento y de conocimientos tecnológicos, lo que las hace más vulnerables a los cambios en el mercado.

Cada 100 comercios que nacen, 52 mueren antes de cumplir los dos años, según Datos del INEGI, sin embargo, tras la pandemia, se observó que la digitalización de las PyMES ha sido una vía para ayudarlas a sobrevivir y transformar sus negocios mediante herramientas digitales, plataformas confiables, nuevos procesos y formas de trabajar.

Calaverita a las PyMEs, los 4 factores que las llevan a ‘morir’ en poco tiempo

La digitalización de los negocios, es un proceso que, debido al desarrollo de nuevas tecnologías, ya no demanda amplios conocimientos en programación, redes sociales, logística, inteligencia artificial, entre otros.

No es necesario ser un experto en cada tema, pues existen alternativas que se especializan en cubrir diversos aspectos del negocio, para que los dueños de PyMEsy emprendedores puedan enfocarse en áreas más estratégicas.

Los estados con la mayor esperanza de vida en los negocios son Ciudad de México, Querétaro, Yucatán, Baja California Sur y Zacatecas. Los estados con la menor esperanza de vida en los negocios son Tabasco, Guerrero, Veracruz, Morelos y Michoacán.

La esperanza de vida de un negocio en México es de 7.8 años, según el INEGI. Según datos de la AMVO, 7 de cada 10 PyMEs han incrementado la competitividad de su negocio al vender en línea.

Tiendanube, la plataforma de comercio electrónico que ha digitalizado a más de 100 mil tiendas en América Latina, analiza algunos errores que pueden llevar a un negocio a una muerte temprana.

1. Falta de conocimiento en el mercado

Entender qué está funcionando y qué no en el mercado es esencial al desarrollar un plan para vender ya sea online u offline. Esto ayuda a tomar mejores decisiones, establecer el precio ideal de un producto o servicio, enfocar los mensajes que debes utilizar para enamorar a tus clientes y conocer a tu competencia directa e indirecta.

Si no cuentas con esto tendrás que depender de tu instinto y de información que no es confiable para tomar decisiones que pueden hacerte perder dinero, tiempo o incluso tu negocio.

2. Mala administración del negocio

No sirve de mucho que un negocio genere miles de ventas, si no administra adecuadamente el dinero. Esta situación solo ocasiona problemas financieros que con el tiempo se vuelven insostenibles y ponen en riesgo su continuidad, por ello es necesario recurrir a buenas prácticas administrativas.

Es indispensable contar con un perfil que se encargue de planificar, organizar y controlar los recursos monetarios de la empresa, con el fin de asegurar su rentabilidad y escalabilidad.

3. Problemas con los socios

Cuando el negocio crece, se dificulta poder hacerlo todo, el equipo, o bien, socios, conforman una de las partes vitales de toda empresa. Es complicado contar con todo un equipo que sea competente para las funciones que les corresponden, además el no tener una relación sana no permitirá que desarrollen sus habilidades y por último la motivación, un equipo sin ganas de trabajar, genera más problemas que beneficios e incluso pérdidas.

4. Disponibilidad de tiempo

Para tener un negocio productivo es necesaria la constancia, para así alcanzar el objetivo deseado. No dedicarle el tiempo necesario a un negocio solo traerá agotamiento y frustración al no ver los resultados esperados. No cabe duda que esto puede ser demandante, por ello es importante contar con roles de confianza en los que puedas delegar.

‘‘Creemos que seguir apostando por la tecnología es una de las mejores opciones para hacer crecer los negocio; y es por ello que nuestro compromiso sigue siendo eliminar las barreras que tienen los emprendedores y hacer que conozcan todas las integraciones de Tiendanube que los ayudarán a llevar su negocio al siguiente nivel’’, comentó Gerzayn Gutiérrez, Head of Brand & Communications en Tiendanube México.

RECOMENDAMOS ¿Por qué las empresas en México están prohibiendo las horas extra?

Recuerda dejarnos un comentario

Te puede interesar