Cómo motivar a los empleados híbridos

Tras la pandemia por COVID-19 la mayoría de las organizaciones tuvieron que redefinir la operación de su negocio. De acuerdo con un sondeo realizado por Sodexo a nivel global, “Why business need to prioritize the employee experience” el 82% de los ejecutivos entrevistados comentó que una cultura empresarial que apoya el trabajo remoto o el esquema híbrido se ha vuelto más importante para sus empleados en los últimos doce meses.

Contar con un lugar de trabajo que responda a las necesidades fisiológicas, de seguridad y tecnológicas son requisitos esenciales para el buen funcionamiento y desarrollo de actividades, con espacios limpios, tranquilos y seguros.

Ante esta situación, es importante considerar que motivar a los empleados también significa brindarles las oportunidades y los recursos necesarios para ganarse la vida, prosperar y tener una mejora Calidad de Vida.

A continuación, algunos consejos que se desprenden del estudio de Sodexo “Reimagining the employee experience”, mismos que pueden ayudar a motivar al empleado bajo un modelo de trabajo a distancia o híbrido, atendiendo sus necesidades físicas y emocionales:

Limpieza: la investigación revela que para el 81% de los colaboradores los lugares de trabajo higiénicos y seguros son esenciales, ya que los entornos que no cumplen con estas características pueden causar distracciones y malestar.

Capacitación: la mayoría de los participantes espera que sus empleadores les brinden oportunidades virtuales o presenciales para el desarrollo de habilidades y crecimiento personal.

Digitalización: la adopción de la tecnología favorecerá los procesos ágiles, fluidos, fáciles y flexibles para que los colaboradores puedan realizar sus tareas dónde y cuándo decidan. La falta de herramientas digitales y soporte adecuado puede generar obstáculos para el desempeño.

Eficiencia: en el estudio se identificaron herramientas de uso diario que pueden hacer más ágil el trabajo, por ejemplo, WhatsApp permite resolver dudas y tareas que requieren atención inmediata. La entrega de proyectos en formatos digitales reduce el consumo de papel y hace más fácil la revisión.

El lugar de trabajo vive una transformación, los líderes continúan adaptándose a los cambios y encontrando nuevas formas para crear mejores entornos laborales que ayuden a maximizar las capacidades y satisfacción de los colaboradores.

