Fabricar bien ya no basta para que pymes mexicanas entren a cadenas globales

Según Radii, México tiene capacidad industrial, pero muchas pequeñas y medianas empresas siguen fuera de las grandes oportunidades porque fabricar bien ya no basta. Para entrar a cadenas globales, también deben demostrar calidad, trazabilidad y capacidad de respuesta.

En 2018, solo 4.6 % de las pymes mexicanas participó en cadenas globales de valor, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) del INEGI. La relocalización productiva abrió oportunidades, sin embargo, miles de proveedores aún no logran integrarse a las grandes cadenas de suministro.

“Aunque existe mucha capacidad instalada, no siempre está a la vista de quien compra desde una planta en Estados Unidos. El comprador necesita saber rápido quién puede fabricar, con qué estándar, en qué tiempo y con qué documentación. Cuando eso no existe, las oportunidades se quedan atoradas en correos y hojas de cálculo”, explica Juan Pablo Estrada, cofundador y CEO de Radii, plataforma que conecta a empresas con proveedores de manufactura industrial.

La relocalización productiva puso al país en el mapa de los compradores globales, pero la cercanía con Estados Unidos no garantiza una orden de compra. En industrias como la automotriz y aeroespacial, el precio no es el único criterio. También pesan los tiempos, la documentación, la trazabilidad y la capacidad para responder a escala.

Radii recibe alrededor de mil solicitudes de cotización al mes, de las cuales 35 % proviene de compradores en Estados Unidos y 65 % de México. Su red integra 50 proveedores globales enfocados en sectores como automotriz y aeroespacial.

De acuerdo con datos de la empresa, 10 pymes mexicanas ya exportan o proveen a cadenas globales. El dato muestra que el reto no está solo en fabricar, sino en hacer visible esa capacidad ante compradores que necesitan certeza antes de asignar un proyecto.

En estas industrias, una pieza puede pasar por varios niveles de proveeduría antes de llegar a una línea de producción. Sin información clara y verificable, un proveedor puede perder competitividad aunque tenga la capacidad técnica para producir.

Uno de los mayores cuellos de botella está en la cotización. En manufactura industrial, recibir una primera respuesta puede tomar de seis a ocho semanas. Después vienen otros pasos como asignar proveedor, revisar capacidad, validar documentación y dar seguimiento.

Radii concentra estas etapas en una plataforma que vincula a compradores con pymes manufactureras previamente evaluadas. De acuerdo con la empresa, una cotización puede generarse en minutos y algunos pedidos entregarse desde tres días hábiles, según su complejidad.

El proceso se apoya en herramientas de inteligencia artificial que analizan planos CAD, estiman costos, revisan la manufacturabilidad de las piezas y relacionan cada proyecto con proveedores que cuentan con las capacidades requeridas.

Esto facilita que pymes sean consideradas en proyectos a los que antes tenían poco acceso. Radii pasó de entregar 5,000 piezas en su primer año de operación a más de 120,000 en 2026.

“Muchas pymes mexicanas son muy buenas fabricando, pero no necesariamente vendiendo a una empresa global. Nuestro trabajo es hacer que hablen el mismo idioma: qué se puede fabricar, con qué calidad, en qué plazo y con qué evidencia”, concluye Estrada.