La tecnología que transforma nuestras vidas comienza con las personas

La tecnología es el motor que redefine nuestra vida cotidiana, pero detrás de cada innovación están los profesionales tech que hacen posible lo que antes parecía magia, junto con las empresas que convierten la ficción en realidad. Best Place To Code 2025® celebra esta conexión indispensable entre talento y organización, destacando a las mejores empresas para desarrollar una carrera en tecnología y software.

Best Place To Code 2025®: reconociendo la excelencia

Creado por Software Guru, este ranking anual se posiciona como un estándar en la industria, identificando a las organizaciones que no solo lideran en innovación tecnológica, sino también en la creación de entornos laborales excepcionales. Factores como cultura laboral, inclusión, flexibilidad, beneficios y oportunidades de desarrollo son evaluados a través de un riguroso proceso, asegurando que las empresas destacadas verdaderamente impulsen a su talento humano.

“Este listado es un homenaje a las empresas que no solo innovan en tecnología, sino también en cómo valoran a su talento humano”, comenta Pedro Galván, creador del programa. “Los profesionistas buscan entornos que impulsen su creatividad y crecimiento, y estas organizaciones lideran el camino.”

Más que un ranking: una visión del futuro del trabajo

En la edición 2025, más de 2,000 profesionales de tecnología participaron de manera anónima para evaluar empresas que van desde startups hasta corporaciones globales. Los resultados destacan organizaciones que ofrecen entornos laborales inspiradores, con un enfoque especial en la creación de culturas seguras y políticas flexibles que equilibran el trabajo en sitio y remoto.

El próximo jueves 30 de enero de 2025, el listado será revelado oficialmente en un evento live a través de LinkedIn a las 10:00 horas. Durante este evento, además de responder preguntas sobre el ranking, se contará con la participación de algunas de las empresas reconocidas.

Innovación más allá del código

Best Place To Code 2025® no solo celebra a las empresas que escriben el mejor código, sino también a aquellas que escriben nuevas reglas para el trabajo y el desarrollo profesional. Cada una de las organizaciones incluidas en el ranking representa un paso hacia un futuro donde el talento y la tecnología impulsan el crecimiento de industrias completas.

Descubre cómo estas empresas están cambiando el juego y cómo su compromiso con el talento impacta el mundo que vivimos. La publicación del ranking estará disponible en el sitio web de Best Place To Code. ¡No te lo pierdas!

