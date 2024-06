Natura: Pionera en economía emergente al obtener la certificación de integridad del carbono platino

Natura, líder mundial en belleza sustentable, ha conseguido la Certificación de Integridad del Carbono Platino, el nivel más alto de declaración emitido por la Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative (VCMI). Este logro significa que Natura ha comprado y apostado créditos de carbono de alta calidad, iguales o superiores al 100% de sus emisiones restantes. Las inversiones de la empresa en créditos de carbono de alta integridad van más allá de sus esfuerzos de descarbonización alineados con la ciencia, para impulsar el objetivo global de cero emisiones netas y financiar iniciativas para las personas y la naturaleza.

El anuncio supone el primer reconocimiento de esta magnitud para una empresa con sede en América Latina. Con ello, Natura sienta un importante precedente y demuestra que las certificaciones de integridad del carbono están al alcance de empresas de países emergentes y de diversos sectores. Además, refuerza el impulso global para mejorar la seriedad, transparencia y responsabilidad en los mercados voluntarios de carbono. Con un grupo de marcas que llega a más de seis millones de Consultoras y Representantes en más de 100 países, Natura &Co es una empresa orientada a fines concretos con una importante presencia mundial de fabricación y producción.

“Natura está enviando una señal clara para que otros la sigan en Brasil y en todo el mundo”, explica Mark Kenber, director ejecutivo de VCMI. “Están demostrando lo que es posible y el valor de los créditos de carbono de alta integridad para acelerar el ritmo de la descarbonización, al tiempo que aportan beneficios a las personas y al planeta. La Certificación de Integridad del Carbono Platino ha aportado claridad, confianza y reconocimiento para la acción”, añade.

Un Compromiso con la Sustentabilidad

El reconocimiento llega cuando Natura anuncia su estrategia de transición climática para garantizar que la empresa alcance el Net Zero, reduciendo sus emisiones en línea con el objetivo de 1.5°C del Acuerdo de París. La multinacional de cosméticos ha validado objetivos basados en la ciencia para los alcances 1, 2 y 3 a corto plazo, según los criterios de la iniciativa Science Based Targets (SBTi). Esto forma parte de su Visión 2030, denominada “Compromiso con la vida”, un plan integral de sustentabilidad.

Desde 2007, Natura ha evitado la emisión de más de 1.6 millones de toneladas de carbono. Los proyectos de créditos de carbono de la empresa han contribuido a conservar más de 21,000 hectáreas de bosque, con los que se han compensado más de 4 millones de toneladas de carbono.

“Este logro refuerza nuestro compromiso no sólo de reducir nuestras propias emisiones y las de nuestra cadena de valor, sino también de invertir en créditos de carbono de alta calidad que contribuyan al Net Zero global. Trabajando en estrecha colaboración con cooperativas de agricultores familiares y socios en el Amazonas, tratamos de fomentar una bioeconomía sustentable y esfuerzos de conservación que beneficien tanto a las personas como a la naturaleza. Este reconocimiento del VCMI reafirma nuestra dedicación a todas nuestras iniciativas de sustentabilidad”, destaca Angela Pinhati, directora de Sustentabilidad de Natura &Co América Latina.

Cómo se Otorga la Certificación

A través del Código de Prácticas sobre Declaraciones de la VCMI, las organizaciones pueden realizar una Declaración de Integridad del Carbono. Para exponer niveles crecientes de realización climática, las empresas y los agentes no estatales pueden hacer tres tipos distintos de Declaración de Integridad del Carbono – Plata, Oro y Platino – para demostrar que van más allá de sus reducciones de emisiones alineadas con la ciencia. Al hacer una Declaración de Integridad del Carbono, la empresa se compromete a utilizar créditos de carbono de alta calidad fuera de su cadena de valor para acelerar la acción hacia las emisiones netas cero en todo el mundo.

El Código de Buenas Prácticas ofrece orientación a las empresas para que participen en los mercados voluntarios de carbono con confianza y realicen declaraciones creíbles que impliquen el uso de créditos de carbono. Las declaraciones se verifican con el Marco de Seguimiento, Información y Garantía (MRA) de VCMI. Natura es la segunda empresa, después de Bain & Company, en hacer una Declaración de Integridad del Carbono de Platino.

Con este reconocimiento, Natura se posiciona no sólo como un líder en sustentabilidad dentro de la industria de la belleza, sino también como un ejemplo de cómo las empresas de economías emergentes pueden liderar la lucha contra el cambio climático a nivel global. Este logro no solo celebra sus esfuerzos actuales, sino que también marca el camino hacia un futuro más verde y responsable para todas las industrias.

No te olvides de dejarnos tus comentarios

Te puede interesar esta nota Enfrentando los desafíos de la paternidad y la carrera profesional