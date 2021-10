Servicios de logística urbana. 4.0

La pandemia forzó a las empresas de e-commerce acelerar su digitalización y dar un giro en sus operaciones. De un día a otro, lo que representaba nuevas oportunidades de crecimiento, se ha convertido en un desafío: transformarse para continuar siendo relevantes para sus clientes.

Bajo este contexto, el sector de la última milla creció exponencialmente, quienes hacen parte y supieron aprovechar la crisis, crearon oportunidades siguiendo de cerca los cambios en los hábitos de consumo de los mexicanos. El eCommerce creció en México un 81% durante 2020, según cifras de la AMVO.

Desde el principio y de forma generalizada, Chazki identificó que la experiencia de compra digital en Hispanoamérica estaba debajo del estándar global y puso foco en mejorarla, en especial para eCommerce y retail.

“Chazki se fundó en Perú en 2015. Nos definimos como una startup especializada en logística bajo demanda y soluciones para envíos de última milla, con presencia en 5 países y más de 27 ciudades. Detectamos a México como un reto, una gran cuna para el comercio electrónico, con un ecosistema de emprendimiento sólido y consolidado, ideal para ampliar los servicios de logística urbana. Actualmente, la importancia del mercado mexicano es tal, que en el país reside el 58% de nuestra operación total, al prestar servicios en 18 ciudades y con miras a seguir creciendo” expresa Juan Fernando Vélez, Country Manager Chazki México.

“Sin duda, el desafío es enfrentarnos con áreas más grandes y complejas para mantener nuestra promesa de valor, garantizando el cumplimiento en la entrega con un excelente servicio. Particularmente en México tenemos bodegas estratégicamente ubicadas en zonas densamente pobladas para gestionar desde el almacenamiento, la descarga, el cross docking y el alistamiento de pedidos con un proceso de validación y control adicional a nivel de direcciones de entrega”, añadeJuan Fernando Vélez, Country Manager Chazki México.

La última ronda de inversión alcanzó los US$7 millones de dólares, liderada por el fondo de capital privado mexicano de Talipot Holdings y Grupo Falabella de Chile. “Nuestra meta para lo que queda de este y el próximo año, es expandirnos de 18 a 25 ciudades dentro del país, entre las mapeadas están Oaxaca, Cancún y San Luis de Potosí. Así como buscamos abrir plaza para 40 nuevos trabajadores y añadir entre 5000 – 7000 choferes”, explica Juan Fernando Vélez.

Por ello, la tecnología propietaria de Chazki permite optimizar rutas de entrega y asignar los pedidos a los repartidores indicados, calcula la ruta óptima considerando puntos de entrega y los vehículos disponibles, de acuerdo al tamaño de los paquetes, capacidad de los vehículos y menor distancia entre los puntos. Esto ha permitido una reducción de distancia recorrida por paquete, de hasta un 15% y con ello una distribución capilar mucho más eficiente que posibilita el ahorro.

Al respecto, Juan Fernando Vélez comenta que: En Chazki, hemos desarrollado nuestra propia tecnología para la asignación de pedidos y cálculo de rutas, a su vez contamos con un equipo de IT regional que se encarga de la actualización constante de nuestro sistema. Nuestro algoritmo se centra en las necesidades y problemas específicos de Hispanoamérica, como: enrutamiento, eficiencia y transparencia.”

Los clientes obtienen con seguridad los siguientes diferenciales:

Tecnología propia.

Procesos flexibles.

Tracker online para supervisar todos los envíos.

Tarifas flexibles según volumen.

Equipo multidisciplinario preparado en procesos logísticos de última milla.

Colocamos al cliente en el centro de la experiencia de entrega.

Los servicios regionales que ofrece Chazki son: Next Day, Next Day Programado, Same Day, Express y Económico. Esta metodología de envíos ultra rápidos ya está aplicándose en otros países y se llama el servicio “Express”. Algunas de las estrategias que están siendo desarrolladas y optimizadas por el equipo de IT para aplicar este tipo de entregas en México, apalancado principalmente de la estandarización de las plataformas de servicios de última milla y cross docking a nivel de toda la región, esto nos permite escalar rápidamente con funcionalidades homologadas.

También esta startup peruana está trabajando sobre:

Mejora de APIS que permite una integración mucho más rápida con los servicios de los clientes.

Automatización de procesos de almacenamiento y distribución in house.

La aplicación de nuevas tecnologías y analítica avanzada de datos, con el desarrollo de su propio Data Lake, nos permitirá desarrollar entornos que faciliten el trabajo sobre hechos objetivos y certezas, así como la toma de decisiones.

En cuanto a soluciones, Chazki coloca al consumidor en el centro de la experiencia de entrega, junto a su equipo comercial se encargan de detectar los pain points de sus potenciales clientes en un primer encuentro de asesoramiento para así presentar una propuesta de servicios que se acomode a sus necesidades.

Sus principales clientes están grandes marcas como Mercadolibre, Amazon, Estafeta, también otras PyMEs del sector retail o solo eCommerce. “En total hemos trabajado junto a más de 300 empresas desde el inicio de operaciones en México de múltiples sectores, actualmente identificamos una docena de verticales a las que pertenecen nuestros clientes, desde electrónica hasta supermercados”, apunta Juan Fernando Vélez, Country Manager Chazki México.

Finalmente,Juan Fernando Vélez concluye: “Nuestro avance hacia la logística 4.0 y el transporte 4.0hará posible planificar las mejores rutas; aprovechando al máximo la capacidad de carga; controlar en tiempo real las operativas en marcha, y estimar la demanda de producto, por tanto, de necesidades futuras de transporte.”

