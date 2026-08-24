transformación digital crece riesgos profesionales

La digitalización de los servicios, el avance del trabajo remoto y la adopción de nuevas herramientas tecnológicas han transformado la forma en que consultores, asesores y otros profesionistas desarrollan su labor. Aunque estos cambios han impulsado la productividad, también han incrementado la exposición a riesgos vinculados con el manejo de información, la prestación de servicios y la dependencia de plataformas digitales, de acuerdo a Zurich México.

Hoy, una recomendación errónea, un documento extraviado, una falla tecnológica o un error involuntario en la gestión de información pueden escalar con rapidez y derivar no solo en afectaciones operativas, sino también en pérdidas financieras, conflictos legales y daños reputacionales.

Este panorama cobra especial relevancia en un momento en que el sector de Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos gana peso dentro de la economía mexicana. De acuerdo con Data México, durante el tercer trimestre de 2025 este sector registró un Producto Interno Bruto superior a 808 mil millones de pesos, con un crecimiento anual de 12.6 %, reflejo de la creciente demanda de servicios especializados. Al mismo tiempo, la transformación digital, el trabajo remoto y la incorporación de nuevas tecnologías han elevado la presión operativa sobre quienes prestan estos servicios y han reducido los márgenes de error.

De acuerdo con Zurich México, muchos de los riesgos que hoy enfrentan consultores y profesionistas no provienen necesariamente de errores u omisiones, sino de entornos laborales cada vez más demandantes, hiperconectados y expuestos a la tecnología.

En este contexto, la pérdida o el manejo incorrecto de documentos e información sensible, los errores derivados de procesos tecnológicos o digitales, las afectaciones ocasionadas por terceros o proveedores externos y las reclamaciones relacionadas con servicios multimedia o tecnológicos forman parte de los riesgos que enfrentan con mayor frecuencia quienes prestan servicios especializados.

Consultorías financieras, fiscales, tecnológicas, creativas y corporativas enfrentan una mayor exposición debido al volumen de información que administran, la velocidad de respuesta que exige el mercado y la dependencia de plataformas digitales para operar.

A este escenario se suma un entorno empresarial en el que cada vez más compañías externalizan procesos estratégicos y confían operaciones críticas a especialistas externos, lo que incrementa la responsabilidad compartida entre organizaciones, consultores y proveedores de servicios.

Frente a este escenario, Zurich México destaca la importancia de fortalecer las estrategias de prevención, gestión de riesgos y continuidad operativa en empresas y despachos profesionales, especialmente en áreas donde la confianza, la información y la toma de decisiones son elementos críticos.

En un entorno cada vez más digital, interconectado y acelerado, organizaciones y profesionistas enfrentan el reto de adoptar una visión más integral de los riesgos asociados con la prestación de servicios, el manejo de información y la continuidad operativa.